快訊

50歲是分水嶺！研究揭「斷崖式老化」真相 1部位最先衰退

中職／獅隊女孩日甜美浪漫可愛氛圍 孫盛希開球笑說表現普普

智崴打造日本首座LED飛行劇院 長崎豪斯登堡樂園正式亮相

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
智崴打造的8K LED飛行劇院於近期在長崎知名主題樂園豪斯登堡正式啟用，為日本首座採用LED球幕的飛行劇院。智崴／提供
智崴打造的8K LED飛行劇院於近期在長崎知名主題樂園豪斯登堡正式啟用，為日本首座採用LED球幕的飛行劇院。智崴／提供

體感設備領導品牌智崴（5263）打造的8K LED飛行劇院近期在長崎知名主題樂園豪斯登堡正式啟用，這是日本首座採用LED球幕的飛行劇院，也是目前日本最大的LED球幕。

位於長崎縣佐世保市的豪斯登堡，以荷蘭村風格聞名，園區遍布運河、風車、鬱金香花田與荷式建築，宛如走入歐洲小鎮。為了進一步豐富遊客體驗，園區引進智崴的o-Ride飛行劇院系統，打造全新的「Air Cruise the Ride」飛行劇院。

智崴指出，遊客入座後，座椅將旋轉180度進入直徑16米的8K LED球幕，隨即展開一場沉浸式旅程：從壯闊的動物大遷徙、滂沱的瀑布，到火山、湖泊與叢林的自然景觀，影像透過LED呈現的細節清晰、色彩飽滿，再搭配體感動作與感官特效，讓人彷彿親歷其中，盡情探索自然之美。

智崴已在日本東京富士急樂園與知名鐵道樂園打造兩座飛行劇院，這次於豪斯登堡打造第三座飛行劇院，也反映日本市場對智崴飛行劇院的高度肯定。

智崴表示，「Air Cruise the Ride」飛行劇院的啟用，不僅為豪斯登堡引入新一代科技娛樂設施，也顯示主題樂園產業正朝向高畫質與高度沉浸體驗發展。該座飛行劇院從系統規劃、軟硬體設計到影片製作授權，皆由智崴團隊提供完整整合方案，協助樂園打造兼具創新與營運效益的沉浸式體驗，展現LED飛行劇院的發展實力。

LED 智崴 日本

延伸閱讀

U18世界盃／柏斯維克7局完封日本 美奪隊史第11冠

日本能登與花蓮震後工藝復興展 在SOGO跨國展現文化韌性

女同事每天全妝+造型 她問日本上班一定要這樣？過來人點頭：真的會

彰化縣長王惠美率團赴日參展 藝術交流展獲多獎項

相關新聞

高雄醫材業前進泰國參展 對等關稅下開拓潛在市場

高雄醫療器材產業有77家業者，2024年高雄產值達91.92億元，南科高雄園區形成完整產業聚落。美國關稅政策牽動全球供應...

精密螺絲到住宅美學 立吉富打造南區代表作「隱大藴」

台中房市熱度往南延伸！近年南區因紅綠線捷運雙軌交會，橘線、紫線延伸規劃，加上國圖館特區、興大附設醫院等重大建設挹注，區域...

航太國防展 科力聚焦空中遊騎兵已獲俄烏戰場驗證

國防展18日登場，長年投入熱顯像設備，已獲多個公部門採購的科力航太公司，這次聚焦可安裝在車輛、快艇的無人機自動起降系統，...

中小企業永續轉型 標竿學習／輝台綠色轉型 拚時尚 ESG

歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）倒數上路，永續已不再是一道「要」或「不要」的道德選擇題，而是能否活下去的關鍵。走過產業...

紡織業活化資產 抵禦逆風…南紡、新紡、新纖等推動開發案

多家紡織公司積極啟動資產活化與多角經營，藉由土地開發與新事業布局，緩解大環境不佳帶來的逆風。今年以來南紡、新紡、新纖皆已...

關稅夾擊 紡織業中游廠衝擊大

紡織業面臨近年少見的嚴峻挑戰。全球貿易環境惡化，關稅壓力升高，加上中國大陸低價傾銷，匯率波動衝擊，台灣電價上漲也推高製程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。