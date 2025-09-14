航太國防展 科力聚焦空中遊騎兵已獲俄烏戰場驗證

國防展18日登場，長年投入熱顯像設備，已獲多個公部門採購的科力航太公司，這次聚焦可安裝在車輛、快艇的無人機自動起降系統，以及已在俄烏戰場實際驗證的「空中遊騎兵」SkyRanger R70無人機。

兩年一度的台灣國際航太暨國防工業展9月18日至20日將在台北南港展覽館登場，共14國、逾400家廠商參展，參展數量為歷屆之最，無論是國防部或民間廠商，重點多聚焦無人機、無人艇以及指管、資安系統。

長期配合台灣國防自主政策、Teledyne FLIR軍規級紅外線熱像儀的台灣獨家代理商「科力航太」，具備F-16戰機JFS與T700發動機ATS技術轉移廠級維修等能量，為國內少數同時結合裝備代理、維修、整合與售後服務的軍工產業，預計明年啟用高雄第2維修廠，進一步鞏固台灣國防自主基礎。

科力航太於民國112年國防展，聚焦已實際裝設海巡署車輛或船艦RANGER HDC MR系列軍規紅外線熱像儀、SEAFLIR 280-HD/EP船用高清多光譜監視系統、SeaFLIR 230監視和偵察系統（今年展出240新世代產品）；今年則聚焦在無人機領域，並展出可以安裝在車輛或快艇上FLIR Sky Carrier 無人機自動起降系統及SkyRanger R70無人機。

科力說明，此無人機能搭載多任務EO/IR偵蒐模組並即時回傳影像，亦可透過繫留繩傳遞訊號與電力，適合島嶼型國土的海岸巡防、災害搜救與邊境監控，且具備一對多控制（最多16架）。相較商規無人機，R70具備軍規級感測器、抗干擾能力與更強的續航與載重，可在複雜電磁環境下維持穩定操作，並已在俄烏戰場實戰驗證。

科力在這次國防展中，也將展出HDC MR陸用長程光電系統，專為全天候海岸邊境防衛與重要設施安全打造，具備遠距離精確識別與自動目標追蹤能力，可結合AI輔助功能即時判別人員車輛與船舶等不同目標威脅，大幅降低誤報率，已獲世界多國部署驗證，能為台灣海防邊境與關鍵基礎設施提供更即時可靠的防護。

針對無人船部分，中信造船團隊攜手美商Leidos合作，共同開發智慧無人船市場，並在這次國防展上展出「中信五號」無人船。

中信說明，由中信造船結合傑海達、智勤科技、凌華科技等國內團隊自主研發的智慧無人船，具備4大戰術功能，包括能以「單船」或「多船」群攻方式擔任第一線強勢攻堅作戰，也能自動追蹤母艦航行，偵測敵行動時群體防衛以保護母艦，同時能24小時偵查實施巡邏任務。

針對硬體架構，中信指出，中信五號具備通訊鏈路自動切換（4G/5G、VHF/UHF跳頻展頻無線電）、通過航路規劃自主航行，以影像及光達避碰撞測試，能自行偵測避碰、避障，已順利完成高雄至小琉球自主繞行一圈後，順利返航高雄港。