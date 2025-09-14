疫後航太需求爆發 台廠打入國際供應鏈占一席之地

疫後全球航空市場需求強勁，帶動航太維修與零組件市場擴張，形成龐大商機。由於疫後全球航太斷鏈尚未緩解，台廠打進國際供應鏈機會大增，產業高層表示，台灣已占有一席之地，將持續推動台灣在全球航太市場的影響力。

台北國際航太暨國防工業展將於9月18日登場，後疫情時代全球航空市場需求強勁，飛機交付延遲與機隊老化問題推升維修與零組件需求，台灣航太產業鏈的能量備受矚目，從維修、製造到零組件供應，逐步在全球市場站穩腳步。

疫情解封，全球客貨運需求急遽反彈，國際航空運輸協會（IATA）預測，2025年全球航空業收入將首次突破1兆美元、年增4.4%，達到1兆70億美元，客運人次將刷新紀錄、達到52億人次。

然疫情期間累積的供應鏈斷鏈與缺工問題尚未緩解，飛機製造商波音與空中巴士訂單量持續增加，但交機時間卻不斷延宕，全球現役機隊年齡維持高檔。

業界推估，2025年、2026年波音與空巴交付量將分別年增23%、26%，達到1367架與1722架。在全球機隊規模不斷擴大的背景下，航太維修（MRO）與零組件市場將持續擴張，形成龐大商機。

除了市場復甦效應，政策與供應鏈轉移也推波助瀾，各國政府推動國機國造專案，增加內需訂單並促進航空產業鏈在地發展；同時，國際供應鏈重組效應，部分訂單轉單到台灣，也為本土廠商帶來新的成長契機。

面對全球市場機會湧現，台廠積極卡位。長榮航太今年5月宣布與空中巴士簽署合作合約，成為其機體組件一階供應商，正式建立直接合作關係。

長榮航太原本即是波音與奇異（GE）航太發動機的重要合作夥伴，如今再納入空巴，意味製造技術與產能利用率將大幅提升。長榮航太總經理謝新文表示，期許帶動台灣航太工業的合作與發展，推動台灣在全球航太市場上的影響力。

長榮航太同時是全球前十大專業維修廠之一，具備多國民航主管機關認證，吸引來自世界各地的維修訂單，尤其在大型商用飛機（B747/A380/A340）的維修架數居全球前位，顯示其在國際市場的競爭力。

業界看好，隨著波音與空巴交機量逐年增加，長榮航太今年維修產能幾乎已預訂一空，未來桃園機場新建維修棚廠投產後，量能將比今年再提升7成以上。

另一指標台廠漢翔以國防與民用市場雙引擎推動，漢翔指出，今年第1季已累積新台幣85億元新訂單，上半年民機與發動機累計接單突破百億元，客戶涵蓋波音、空巴、龐巴迪（Bombardier）、Rolls-Royce及GE等國際航太大廠。

市場消息指出，漢翔今年有望擴大在民航機系統商供應零組件角色，相關談判進入最後階段，高層更直言「台灣在國際航空供應鏈上，已占有一席之地」。

亞航則兼具軍機與民航機維修經驗，今年民航維修架次可望提升，並積極承攬軍機維修業務，營運展望穩健。

除了大型維修與製造廠，台灣眾多專精零組件供應商同樣在國際航太產業鏈中扮演關鍵角色。銅箔基板廠騰輝-KY積極深耕國防航太領域，鐵氟龍材料已獲歐美大廠認證並進入量產，應用於雷達及航太設備，未來營收可望迎來成長。

機構件供應商經寶精密控股jpp-KY則透過併購法國Segnere，成功打入達梭軍機供應鏈成為Tier-1供應商，並長期供應空中巴士機構件，提升在歐洲軍工與航太產業的影響力。

航太零配件廠晟田持續供應波音與空巴，也與漢翔合作緊密，今年預估航太業務比重將近7成，展現營收結構持續轉向航太領域。

寶一則專注於精密金屬加工，產品涵蓋組合件、冷卻片與渦輪發動機零件，具備超合金加工與特殊製程技術，成功卡位全球航太供應鏈。

業界人士分析，台灣具備成熟的CNC加工與金屬精密製造能力，能滿足全球航太零件對高精度的要求，隨著各國航空公司擴大機隊，未來維修與零件需求持續增加，台灣廠商將深化與國際大廠的合作關係，鞏固全球市占。