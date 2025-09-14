精密螺絲到住宅美學 立吉富打造南區代表作「隱大藴」

台中房市熱度往南延伸！近年南區因紅綠線捷運雙軌交會，橘線、紫線延伸規劃，加上國圖館特區、興大附設醫院等重大建設挹注，區域房價近三年累計上漲16.5％，發展潛力備受矚目。立吉富建設董事長張順立以藝術美學與精工精神，順勢推出南區代表作「隱大蘊」，規劃大三房產品，鎖定換屋與自住客層，受到市場關注。

藏著藝術家靈魂的總經理 打造住宅新樣貌

張順立是實業家，是建築人，骨子裡卻藏著藝術家的靈魂，走的是一條少有人預期的道路。目前也是華祺工業（5015）總經理的他，從螺絲產業起家，憑著對細節的苛求和負責到底的態度，帶領專精於精密螺絲的華祺將產品遠銷全球，在不鏽鋼螺絲產業奠定領先地位，也在歐美市場取得高市占率。

張順立長年推動藝術與文化發展，自2015年起即開始贊助國藝會「海外藝遊」專案，協助年輕藝術家拓展視野。如今他將這股美學精神帶進南區建案「隱大藴」，形塑理性與感性並重的住宅新貌。

張順立成長於台中望族之家，父親是留日建築師，母親則是日本池坊流花道教授。從小在設計圖紙與花藝枝葉之間耳濡目染，對空間比例的敏銳與對美感細節的執著，早已烙印在日常之中。

對張順立來說，建築從不是冰冷的鋼筋水泥，更是能塑造生活的藝術，是承載家庭情感的所在。因此，無論是經營產業，或是參與建築開發，他始終堅守具有溫度的初衷，不僅講究實際，更要觸動人心。

在建築設計上，張順立特別邀請建築師黃國棟攜手合作。黃國棟長年遊歷歐美與日本，擅長從旅行與繪畫中汲取靈感。旅行提供他對空間比例、光影、景觀與自然元素的直觀感受，理解建築如何和諧融入環境，這份洞見在「隱大藴」中淋漓展現。

黃國棟指出，南平公園的樹木與生態，本身就是最珍貴的資產，建築的任務在於謙遜地放大這些元素，而非以太過搶眼的建築風格掩蓋它們。「隱大藴」立面大量採用垂直綠化，宜居陽台奮力向外伸展，建築植栽與南平公園的樹海建立起親密的共生關係。

大面落地窗與通風對流設計，使自然光影和微風流入室內；身處高樓層，有如置身於樹海之上；低樓層則浸潤在枝葉層疊的綠意中，享受難得的沈浸式居住體驗。

南區生活機能完善 增值潛力旺

南區區域生活機能完善，有大慶、工學、興大三大商圈，近年更因重大建設與都市活化，成為房市熱區。除已通車的紅線、綠線捷運，橘線與延伸紫線規劃中，四軌交匯優勢明顯，近三年房價漲幅達16.5%，增值潛力備受看好。

「隱大藴」緊鄰國圖館特區、高等法院，未來周邊將有預估總投資金額達50億元的興大附設醫院進駐，十年內可望成為完整的智慧醫療園區。「隱大藴」位處文教、政法、醫療黃金三角地帶，是自住與置產的理想選擇。

「隱大藴」坐擁得天獨厚的立地條件，三面臨路，全街廓開發屬市區罕見，若以備受層峰客群重視的風水角度來看，這塊基地完整性高，明堂開闊，玉帶環腰，也帶出絕佳的採光及通風。

社區規劃上，大廳櫃檯以整塊大理石切砌，展現大器氣勢；並邀請藝術家楊夕霞老師創作本案專屬的公共藝術作品，讓建築更多了一分溫度。燈光計畫則由為故宮展場操刀的「偶得設計」團隊規劃，打造「隱大藴」成為國圖館特區最美地標建築的氛圍。

格局規劃上「隱大藴」採雙併不共壁設計，寧靜中兼顧隱私。規劃47、50坪大三房空間，體驗寬敞的隱富生活，搭配宜居陽台的綠化，展現別墅垂直化的居住感受。住戶不只是享受著空間，更享有健康的居住環境，風、光、綠、水，都納入此案的設計思考中。