高雄醫材業前進泰國參展 對等關稅下開拓潛在市場

高雄醫療器材產業有77家業者，2024年高雄產值達91.92億元，南科高雄園區形成完整產業聚落。美國關稅政策牽動全球供應鏈布局，高市府經發局與經濟部產發署、醫材公會合作，協助4家在地醫材業者參加「2025泰國曼谷國際醫療器材展」，爭取更多海外訂單。

經發局指出，醫百、亞果、福樂多及祥佑等4家高雄醫材業者9月10日至12日參加亞洲醫材盛會「2025泰國曼谷國際醫療器材展(Medical Fair Asia Thailand)」，設立Taiwan館展區，呈現多項自主研發的創新產品。

參展過程中，台灣展館產品大受海外採購商關注，其中專精手術導航系統研發的製造廠商醫百公司傳出捷報，正與國外業者洽談20萬美元訂單，預計後續衍伸商機達百萬美元。

醫百董事長黃大可說，泰國約85%醫療器材仰賴進口，此次展出微創腦神經外科手術機器手臂系統，顱顏整型、耳鼻喉、腦神經外科等手術導航系統，很高興自家產品受到國際醫界肯定。

經發局長廖泰翔指出，在對等關稅政策下，業者面臨價格調整的風險，因醫材涉及各國法規及嚴格認證標準，短期尚難被取代，整體影響較小。不過市府仍協助業者藉機「轉骨」升級，提升產品附加價值與技術創新，並輔導業者加強對歐洲、亞太等其他高潛力市場開拓，強化多元市場布局。

北高雄路竹醫材產業聚落成形，南高雄也鎖定鳳山中崙產業園區。廖泰翔說，鳳山中崙發展健康照護核心網絡，亞灣「生成式AI醫療產業聚落」衛星聚落，聚焦生成式AI醫療領域，滿足未來精準健康與照護的需求。