快訊

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

搭機容易腹脹絞痛？專家教你3個小動作有助緩解高空胃腸不適

U18世界盃／中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

高雄醫材業前進泰國參展 對等關稅下開拓潛在市場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄醫材業者前進泰國參與「2025泰國曼谷國際醫療器材展」，設置台灣館，爭取更多海外訂單。圖／高市經發局提供
高雄醫材業者前進泰國參與「2025泰國曼谷國際醫療器材展」，設置台灣館，爭取更多海外訂單。圖／高市經發局提供

高雄醫療器材產業有77家業者，2024年高雄產值達91.92億元，南科高雄園區形成完整產業聚落。美國關稅政策牽動全球供應鏈布局，高市府經發局與經濟部產發署、醫材公會合作，協助4家在地醫材業者參加「2025泰國曼谷國際醫療器材展」，爭取更多海外訂單。

經發局指出，醫百、亞果、福樂多及祥佑等4家高雄醫材業者9月10日至12日參加亞洲醫材盛會「2025泰國曼谷國際醫療器材展(Medical Fair Asia Thailand)」，設立Taiwan館展區，呈現多項自主研發的創新產品。

參展過程中，台灣展館產品大受海外採購商關注，其中專精手術導航系統研發的製造廠商醫百公司傳出捷報，正與國外業者洽談20萬美元訂單，預計後續衍伸商機達百萬美元。

醫百董事長黃大可說，泰國約85%醫療器材仰賴進口，此次展出微創腦神經外科手術機器手臂系統，顱顏整型、耳鼻喉、腦神經外科等手術導航系統，很高興自家產品受到國際醫界肯定。

經發局長廖泰翔指出，在對等關稅政策下，業者面臨價格調整的風險，因醫材涉及各國法規及嚴格認證標準，短期尚難被取代，整體影響較小。不過市府仍協助業者藉機「轉骨」升級，提升產品附加價值與技術創新，並輔導業者加強對歐洲、亞太等其他高潛力市場開拓，強化多元市場布局。

北高雄路竹醫材產業聚落成形，南高雄也鎖定鳳山中崙產業園區。廖泰翔說，鳳山中崙發展健康照護核心網絡，亞灣「生成式AI醫療產業聚落」衛星聚落，聚焦生成式AI醫療領域，滿足未來精準健康與照護的需求。

泰國曼谷國際醫療器材展兩年舉辦一次，今年匯聚 40多個國家，超過1千家參展廠商，參觀人數達1萬2千人。

高雄醫材業者前進泰國參與「2025泰國曼谷國際醫療器材展」，設置台灣館，爭取更多海外訂單。圖／高市經發局提供
高雄醫材業者前進泰國參與「2025泰國曼谷國際醫療器材展」，設置台灣館，爭取更多海外訂單。圖／高市經發局提供

醫材 醫療器材

延伸閱讀

見不到川普…台談判劣勢 美媒點出關稅協議難度高

關稅夾擊 紡織業中游廠衝擊大

「瘋狂獨角獸」原型李發順喊愛台灣 讚台食品科技強

大數字／高雄演唱會熱潮 帶動觀光…吸引八成外地客

相關新聞

高雄醫材業前進泰國參展 對等關稅下開拓潛在市場

高雄醫療器材產業有77家業者，2024年高雄產值達91.92億元，南科高雄園區形成完整產業聚落。美國關稅政策牽動全球供應...

中小企業永續轉型 標竿學習／輝台綠色轉型 拚時尚 ESG

歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）倒數上路，永續已不再是一道「要」或「不要」的道德選擇題，而是能否活下去的關鍵。走過產業...

紡織業活化資產 抵禦逆風…南紡、新紡、新纖等推動開發案

多家紡織公司積極啟動資產活化與多角經營，藉由土地開發與新事業布局，緩解大環境不佳帶來的逆風。今年以來南紡、新紡、新纖皆已...

關稅夾擊 紡織業中游廠衝擊大

紡織業面臨近年少見的嚴峻挑戰。全球貿易環境惡化，關稅壓力升高，加上中國大陸低價傾銷，匯率波動衝擊，台灣電價上漲也推高製程...

國防工業展規模創新高 聚焦先進國防、韌性供應鏈等四大趨勢

外貿協會主辦的「2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」及「台灣國際無人機暨無人載具展」，將於18日至20日登場...

品茉兒生醫美容保健品取得「清真認證」宣布進軍東協

台灣生醫直銷品牌「品茉兒」集團規劃進軍東協市場，花了近一年的時間，將旗下美容保健產品的配方進行調整，全產品最近通過嚴密的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。