關稅夾擊 紡織業中游廠衝擊大

紡織業面臨近年少見的嚴峻挑戰。全球貿易環境惡化，關稅壓力升高，加上中國大陸低價傾銷，匯率波動衝擊，台灣電價上漲也推高製程成本，以布料、化纖為主的紡織中游廠商衝擊最大。

相較於成衣大廠掌握訂價談判籌碼，能將關稅甚至匯率轉嫁給客戶或供應鏈，中游業者缺乏話語權，利潤空間不斷被壓縮。

業者坦言，這波困境並非僅來自美國總統川普關稅政策。早在關稅衝擊前，大陸就已透過低價傾銷策略大量貨品湧入台灣，對本地產業造成沉重壓力。今年4月關稅啟動後，大陸貨更積極傾銷至東南亞與台灣，市場價格更加惡化，國內廠商生存空間被擠壓。

產業逆風下，多家紡織廠不僅加速推動資產活化，也透過多角化布局因應，以打造長期防禦力。以南紡為例，旗下南紡購物中心2014年開幕以來，已成為台南指標性商場。