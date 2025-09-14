紡織業活化資產 抵禦逆風…南紡、新紡、新纖等推動開發案
多家紡織公司積極啟動資產活化與多角經營，藉由土地開發與新事業布局，緩解大環境不佳帶來的逆風。今年以來南紡、新紡、新纖皆已宣布相關計畫，遠東新也將於本月底公開標售兩筆工業土地，成為業者抵禦產業逆風的重要支柱。
紡織業過去在台大規模設廠，累積龐大土地資源，如今產業逆風，這些資產成為公司推動活化的重要憑藉。一方面土地資產估值有助支撐公司價值與潛在收益，另一方面開發案推進也為股價提供題材。
以遠東新為例，土地資產主要分布於桃園、板橋、宜蘭，涵蓋投資型不動產及自用土地，合計約24.2萬坪，截至上半年，投資型不動產帳面價值高達1,306億元。
南紡在台南持有71公頃工業用地，其中位於仁德區土地約46公頃，是公司近年推動資產活化重點。
新紡持有士林多筆土地，與長虹建設合作的西湖站合建案也在推進中。新纖亦擁有龐大土地資產，其中中壢廠面積最大，另在桃園、八德、觀音、新屋均持有萬坪以上土地。
南紡董事會日前決議，通過南紡科技園區首期開發案，總投資金額預計21億元，計劃興建一棟廠辦大樓，預計11月開工。規劃八成出售、二成出租，目前已與潛在買家與租戶接洽中。
新紡因持有北市士林多筆土地，在輝達確定落腳北士科後，瞬間成為市場焦點。新紡在新光醫院旁有1.3萬坪工業用地，未來將朝辦公樓與廠辦大樓發展，並採出租為主的長期經營模式，打造穩定收益來源。
