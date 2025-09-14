中小企業永續轉型 標竿學習／輝台綠色轉型 拚時尚 ESG

歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）倒數上路，永續已不再是一道「要」或「不要」的道德選擇題，而是能否活下去的關鍵。走過產業外移、數位浪潮，如今迎面永續浪尖，成衣貿易公司輝台，給出了一個冷靜卻堅定的答案。

「公司比我還早出生三年」，1975年出生的輝台第二代劉凱葳說，2000年他從英國念完碩士回來，2015年父親身體開始出現狀況，頻繁進出醫院，從那時候開始，他就接下父親一手創立的事業至今。

輝台主力產品是外銷成衣與毛衣，以歐洲客戶為主。2000年台灣有不少傳統產業出走，對於紡織貿易商輝台來說，那時只要配合客戶的腳步，把工廠移到中國大陸，然後從大陸以三角貿易的方式出貨，就可以繼續維持合作關係。在那一波的浪潮，輝台所做的就是穩穩抓住方向盤，讓公司這艘大船可以順利轉彎。

劉凱葳說：「接手父親的事業後，才真正體會他的壓力。」正式接班後，劉凱葳碰到的是網路崛起，市場樣貌大幅轉變，台灣的服飾集中在幾家大型品牌公司之手，客戶老化成了問題，就連長期合作的客戶，也要退出市場或結束合作，這讓他意識到，公司必須轉型。

建立品牌客戶端B2B

2016年，輝台先啟動了數位轉型，加入阿里巴巴網路平台，目標極其單純：「求生存、找新客戶。」但第一年幾乎沒有訂單，直到快合約期滿，才來了一筆中亞烏茲別克的嬰兒泳衣訂單，讓他重燃希望。

劉凱葳親自摸索，從平台經營、SEO數據篩選、關鍵字設定到產品描述，不斷調整。他也開始建置官網、社群如LinkedIn、台灣經貿網等平台，建立品牌與客戶端B2B的接觸。

2017年，輝台聚焦「永續循環紡織」，定位企業未來新方向。2019年拿下阿里巴巴「十大網商特別獎」，得到階段性的肯定，但這並非一步到位，而是不斷的錯誤檢討再檢討。

輝台原本以回收寶特瓶製布，未來重點會轉向textile to textile（布料回收再製成布料）。他表示：台灣在高科技布料領域具明顯優勢，尤其在功能性與環保性能方面表現突出，未來以回收材料和低碳製程為核心的環保紡織品，將可對應全球永續時尚的高度要求。

在摸索過程中，他體悟到：「什麼都能做，等於什麼都不會做。」由於輝台成衣項目繁多，一度無法聚焦，後來學會收斂：只要一個清楚的產品定位，就足以找出藍海策略。

於是，他爭取紡拓會經費支持，推動第一支碳足跡產品：嬰兒游泳尿布褲。

在有限資源下，他選擇以代表性產品作為示範，進行完整的碳足跡分析，從原料、製造、配送、使用與廢棄五大階段著手，並通過BSI認證。從分析結果來看，該產品最高碳排來自原料階段，尤其是尼龍布。

為此，他們改用回收聚酯布，大幅降低碳排約19%；再者，改變清洗方式（用清水取代洗潔劑）可進一步降低1.88%的碳排放。兩者合計減碳達21.18%，以年出貨10萬件來計算，年減碳排量可達3.8萬公斤。

副總曾惠玲負責素材開發，針對客戶提出的ESG要求，她積極尋找回收或生物分解的環保布料，「不是因為市場逼我們做，而是我們先知道未來會需要，現在就要開始準備。」

為了做到供應鏈透明化，輝台外銷業務鄭筠馨也提到，對企業來說，要公布商品原料來源和生產地點，的確困難、繁瑣，但幸好合作多年的廠商願意配合，「每個細節都要親力親為，對小企業來說壓力很大，但我們歡喜做。」

「愈早做，未來的轉型成本就愈低。」劉凱葳說，當初大家以為 CBAM只針對鋼鐵業，沒想到只要產品位在碳密集的供應鏈中，沒有任何企業能置身事外。輝台沒有資本優勢，只能在一次次變局中，冷靜調整、逐步轉型。「我們不算前衛或創新，只是不斷思考：要怎麼做，才能活下來。」劉凱葳說。

取得碳足跡國際認證

為此，他積極參與紡拓會、紡織所等單位的研討與培訓，把最新的趨勢與技術轉化為產品創新與客戶溝通的底氣。

紡拓會創新與永續設計處科長郭盈芬也提到，經常看見劉凱葳精進學習的身影，這讓她滿是佩服與感動。

在紡拓會與經濟部產發署支持下，加上輝台自籌資金，終於取得碳足跡國際認證。台灣機能性紡織技術領先全球，面對未來，結合數位化與AI智慧技術，是驅動企業永續轉型的關鍵力量。

轉型路上，同仁的攜手努力是關鍵。疫情間，輝台啟動股權激勵計畫（ESPP），邀請核心員工與夥伴一同參與經營，建立了緊密有力的團隊，這份向心力，撐過了疫情衝擊，也成為後續轉型的基礎。

在員工賦能方面，輝台提供英語課程、自我提升基金，支持員工職業成長等計畫，2021年獲得「台北市新貿獎特別獎」。近年，綠色轉型淨利穩定成長，員工分紅比例也從13.9%提升至2024年的16.38%，共享成長果實。

服飾業華麗的背後，藏著最難解的永續課題，對輝台來說，推動 ESG 並不容易，也正因為困難，更顯價值。