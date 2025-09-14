國防工業展規模創新高 聚焦先進國防、韌性供應鏈等四大趨勢

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
台船自主研發的無人船「奮進魔鬼魚號（Endeavor Manta）」。台船／提供
台船自主研發的無人船「奮進魔鬼魚號（Endeavor Manta）」。台船／提供

外貿協會主辦的「2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」及「台灣國際無人機暨無人載具展」，將於18日至20日登場，匯集來自14個國家的超過400家參展商，展出規模超過1,400個攤位，較上屆成長逾49%，本屆展會規模再創歷史新高。

外貿協會董事會黃志芳分析，2022年俄烏戰爭爆發後，無人機在戰爭中扮演關鍵作戰角色，改寫戰爭新樣貌，台灣國際政治處境特殊，在軍事裝備採購上，常面臨國際地緣政治壓力，因此，提高國防自主韌性、確保國家安全，掌握國防自製能力成為產業政策方向之一。

此屆展會不僅是台灣唯一的國防航太產業專業平台，更在日益緊張的國際局勢下，成為展現台灣國防自主實力、串接全球韌性供應鏈的戰略焦點。

今年規模大幅躍升，匯聚來自14國逾400家廠商，使用超過1,400個攤位，全面展示台灣在國防、航太、太空到無人載具的尖端技術與完整產業鏈。

此屆展會以「Future Defense, Boundless Innovation」為主軸，聚焦「先進國防」、「永續飛行」、「韌性供應鏈」與「無人未來」四大全球關鍵趨勢，勾勒未來科技發展藍圖。展覽不僅是產業實力的展現，更是台灣政府積極推動「國防自主政策」與「AI新十大建設」的具體成果展演。

法人分析，國內的無人機、無人船產業將受惠，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）成員包括漢翔（2634）、雷虎（8033）、中光電（5371）、長榮航太、經緯航太等業者業績將受惠；另外，無人船的部分，台船（2208）自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」號（Endeavor Manta），龍德、中船等也都將展出新研發產品。

