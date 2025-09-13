品茉兒生醫美容保健品取得「清真認證」宣布進軍東協

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台灣生醫直銷品牌「品茉兒」集團規劃進軍東協市場，花了近一年的時間，將旗下美容保健產品的配方進行調整，全產品最近通過嚴密的檢驗與審核，順利拿到「清真認證」。集團也宣布，年底將拓點馬來西亞首府吉隆坡，推廣國際業務，不但展現企業的企圖心，也成為直銷界的先驅。

品茉兒集團執行長高子翔表示，直銷品牌創業三年多，使用者已逾10萬人，去年營業額突破12億元，累積下來的營業總額已超過20億元，國內的營業額逐年蓬勃成長，表現亮眼，還要再接再厲。

高子翔決定把產品推廣到海外國際市場，經過評估，包含馬來西亞在內的東協10國，擁有近4億人的穆斯林，占比全球穆斯林四分之一，擁有消費力的中產階級崛起，加上台灣地理位置接近，經貿往來方便，美容保健產品要搶市場，就得在短時間之內，儘快取得穆斯林國家相當看重的「清真認證」。

「光是調整配方就花了快一年。」高子翔說，「清真」指的是「合法」或者是「（受真主）許可」之意。「清真認證」依據清真規範，審核的過程相當嚴謹。

保健與美妝品類的產品與原料，要透過「台灣清真產業品質保證推廣協會」(THIDA)、「臺北清真寺」或「中國回教協會」委任第三方公正單位，進行九大項目的檢驗，包含微生物、動物性成分檢驗、酒精檢測、添加物、基改類、農藥殘留、動物用藥、營養標示以及西藥成分等。

這些檢驗就是為了要確保原物料供給、生產、保管、流通、販賣、標籤，以及供應給消費者的方式，都有依照穆斯林的制度規範，過程符合管理及品質保證。

高子翔說，為了通過「清真認證」，品茉兒研發人員從提出申請、文件審核、勘查現場、審查會議，到完成簽約發證等流程，一路走來相當辛苦，因為保健與美妝品類產品要拿到「清真認證」相當困難。

全體同仁真的是將士用命，研究相關的規定，再進行調整，短短不到一年時間，就成功拿到20幾項全產品認證，在直播業界打響第一砲。消息傳來，讓4,000多名事業夥伴相當振奮，這也意味，年底拓點馬來西亞吉隆坡分店的規劃，以及海外業績的成長，預期將更加順利。

