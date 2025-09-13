沒人相信「先賣先贏」？專家揭1關鍵數據曝屋主心態

央行祭出第七波信用管制後，房市急凍，馨傳不動產智庫執行何世昌表示，過去一年常有人說，「今年賣房少賺30萬，明年賣少賺100萬。先賣先贏，晚賣恐輸到乾乾淨淨」。

他說，正常人聽到這種話，應會嚇到賣房子，但實際情況卻是相反，根據樂居統計，今年8月全台二手屋待售量降到9萬633戶，已連續四個月減少，並創下今年來次低量。

與今年4月高峰的9萬8643戶比較，少了大約8千戶；若與去年9月央行祭出第七波打房的時間點相比（7萬6887戶），待售量高出約1.37萬戶。

二手屋待售存量持續下降的原因，可能與屋主資金充足、口袋夠深有關；尤其有不少人在股市賺到油洗洗，帶動民間財富效應，讓多數屋主有底氣撐過這波寒冬，不急著賣房。

另一則是屋主心態。過去二十年房市歷經多波起伏，包括2008年金融海嘯，2016年房市谷底，交易量雖重跌，但房價都只是輕微下修後，隨即又再上漲，許多屋主因此選擇「等行情變好再賣」。

何世昌表示，漫畫進擊的巨人有一種很奇怪的種類，叫「奇行種」，如果人類有「奇行種」，台灣屋主必屬這一種。