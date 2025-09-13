快訊

財劃法座談嗆爆！蔣萬安：政院之前宣講忙什麼？大家心知肚明

吳怡霈2檔金融股「股利」爽領20萬！開心換i Phone 17 零掙扎

歌手腦洞大開「廁所蓋一公里外」逼自己走路！揭50歲後才堅持的健康習慣

沒人相信「先賣先贏」？專家揭1關鍵數據曝屋主心態

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
根據樂居統計，今年8月全台二手屋待售量降到9萬633戶，已連續四個月減少。房市示意圖／記者游智文攝影
根據樂居統計，今年8月全台二手屋待售量降到9萬633戶，已連續四個月減少。房市示意圖／記者游智文攝影

央行祭出第七波信用管制後，房市急凍，馨傳不動產智庫執行何世昌表示，過去一年常有人說，「今年賣房少賺30萬，明年賣少賺100萬。先賣先贏，晚賣恐輸到乾乾淨淨」。

他說，正常人聽到這種話，應會嚇到賣房子，但實際情況卻是相反，根據樂居統計，今年8月全台二手屋待售量降到9萬633戶，已連續四個月減少，並創下今年來次低量。

與今年4月高峰的9萬8643戶比較，少了大約8千戶；若與去年9月央行祭出第七波打房的時間點相比（7萬6887戶），待售量高出約1.37萬戶。

二手屋待售存量持續下降的原因，可能與屋主資金充足、口袋夠深有關；尤其有不少人在股市賺到油洗洗，帶動民間財富效應，讓多數屋主有底氣撐過這波寒冬，不急著賣房。

另一則是屋主心態。過去二十年房市歷經多波起伏，包括2008年金融海嘯，2016年房市谷底，交易量雖重跌，但房價都只是輕微下修後，隨即又再上漲，許多屋主因此選擇「等行情變好再賣」。

何世昌表示，漫畫進擊的巨人有一種很奇怪的種類，叫「奇行種」，如果人類有「奇行種」，台灣屋主必屬這一種。

他表示，雖然很多屋主不賣房，但換個角度想，此時此刻賣房的屋主，恐怕是少數缺錢的人，購屋族不妨大膽議價，殺他個片甲不留。

全台二手屋待售存量／取自樂居
全台二手屋待售存量／取自樂居

房市 央行

延伸閱讀

台灣超多圓環設計有問題？專家提「現代」或「渦輪」大改造

將有颱風擾台？專家：觀察下周季風低壓槽發展 可能這時才較明朗

iPhone Air在陸預售喊卡 專家推測與eSIM卡監管問題有關

銀行存錢效率低？ 專家揭「100萬存法」：利息可飆3倍

相關新聞

沒人相信「先賣先贏」？專家揭1關鍵數據曝屋主心態

央行祭出第七波信用管制後，房市急凍，馨傳不動產智庫執行何世昌表示，過去一年常有人說，「今年賣房少賺30萬，明年賣少賺10...

協調改以歐元計價等措施 這家公司在關稅衝擊下維持競爭力

面對美國關稅挑戰，台中市輔具製造商「台灣維順工業公司」在今年一月啟用新廠後，仍積極導入智能物流與先進排程系統，邁向自動化...

統一超奪永續、微電影八大獎

2025第四屆亞太永續博覽會（2025 SDG Asia）近日舉辦「2025亞太暨台灣永續行動獎」及「第九屆台北金鵰微電...

企業生日快樂／永慶房產AI特助 引領風潮

1988年創立的永慶房屋，37年來不斷精進誠實服務、科技工具，2000年起致力開發房產科技，期間不斷開發高效便捷的房產科...

企業生日快樂／永慶房產高度客製化 提高成交率

面對AI時代來臨，永慶房屋總經理吳良治表示，有分析顯示，房仲業明顯屬於「與AI隔絕」，但房仲業是以「個人化服務」為核心的...

企業生日快樂／永慶房產鄰里互動 展現真正價值

談及永慶房屋最近的成果，永慶房屋總經理吳良治說，不只是展店有成、績效亮眼，包括獲獎榮譽，還有一場場的鄰里交流、公益講座、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。