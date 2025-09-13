協調改以歐元計價等措施 這家公司在關稅衝擊下維持競爭力

面對美國關稅挑戰，台中市輔具製造商「台灣維順工業公司」在今年一月啟用新廠後，仍積極導入智能物流與先進排程系統，邁向自動化與規模化生產，同時還協調歐洲廠商改以歐元計價，以降底關稅衝擊。市府經濟發展局長張峯源特別實際走訪，肯定該公司能在艱困的營運條件下，仍持續創新、深耕研發，並拓展事業版圖。

經發局說，台灣維順1995年在台中產業園區成立原僅以傳統輪椅代工為主，經逐步研發和拓展，現專注製造電動輪椅及代步車。今年一月新廠啟用，占地3200坪、廠房5700坪，進一步擴大的生產規模。

台灣維順向來訪的張峯源說，產品幾乎都被課徵關稅，但因核心產品屬於醫療品項，美國通路商可申請抵減，且部分國家使用者有社會福利等醫療補助，因此實際影響相對輕微。同時，歐洲客戶經協調改以歐元計價，以降低匯兌成本，獲致成果，目前已可減少因匯率波動帶來的風險。公司並持續參加各國醫療展，除了強化品牌能見度，也進一步拓展通路。

張峯源說，台灣維順透過新廠擴增產線、提高生產效率，持續拓展海外市場，展現了企業的韌性。面對全球經濟變局與關稅挑戰，台中的企業展現創新與彈性，市府將持續協助企業穩定營運、加速產線升級及海外布局，以逆勢成長，化危機為轉機。