快訊

5星座遇到MeToo…會勇敢說出來！江祖平、大牙上榜「不想再有人受害」

出國旅遊「最強行動電源」實測出爐！它支援磁吸30W雙向快充「2千有找」

柯文哲對比陳怡君巨大落差？ 他曝3原因、再舉例鄭文燦

協調改以歐元計價等措施 這家公司在關稅衝擊下維持競爭力

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府經濟發展局長張峯源（左三）走訪台灣維順工業公司，了解該公司面對美國關稅衝擊的因應措施。圖／台中市政府提供
台中市政府經濟發展局長張峯源（左三）走訪台灣維順工業公司，了解該公司面對美國關稅衝擊的因應措施。圖／台中市政府提供

面對美國關稅挑戰，台中市輔具製造商「台灣維順工業公司」在今年一月啟用新廠後，仍積極導入智能物流與先進排程系統，邁向自動化與規模化生產，同時還協調歐洲廠商改以歐元計價，以降底關稅衝擊。市府經濟發展局長張峯源特別實際走訪，肯定該公司能在艱困的營運條件下，仍持續創新、深耕研發，並拓展事業版圖。

經發局說，台灣維順1995年在台中產業園區成立原僅以傳統輪椅代工為主，經逐步研發和拓展，現專注製造電動輪椅及代步車。今年一月新廠啟用，占地3200坪、廠房5700坪，進一步擴大的生產規模。

台灣維順向來訪的張峯源說，產品幾乎都被課徵關稅，但因核心產品屬於醫療品項，美國通路商可申請抵減，且部分國家使用者有社會福利等醫療補助，因此實際影響相對輕微。同時，歐洲客戶經協調改以歐元計價，以降低匯兌成本，獲致成果，目前已可減少因匯率波動帶來的風險。公司並持續參加各國醫療展，除了強化品牌能見度，也進一步拓展通路。

張峯源說，台灣維順透過新廠擴增產線、提高生產效率，持續拓展海外市場，展現了企業的韌性。面對全球經濟變局與關稅挑戰，台中的企業展現創新與彈性，市府將持續協助企業穩定營運、加速產線升級及海外布局，以逆勢成長，化危機為轉機。

此外，市府也已簡化行政程序、加速建照及工廠登記，攜手中央協助企業穩定營運，讓台中企業在國際市場持續拓展版圖。

台中市政府經濟發展局長張峯源（右）走訪台灣維順工業公司，了解該公司面對美國關稅衝擊的因應措施。圖／台中市政府提供
台中市政府經濟發展局長張峯源（右）走訪台灣維順工業公司，了解該公司面對美國關稅衝擊的因應措施。圖／台中市政府提供
台中市政府經濟發展局長張峯源（中）走訪台灣維順工業公司，了解該公司面對美國關稅衝擊的因應措施。圖／台中市政府提供
台中市政府經濟發展局長張峯源（中）走訪台灣維順工業公司，了解該公司面對美國關稅衝擊的因應措施。圖／台中市政府提供

關稅

延伸閱讀

美最高法院審關稅政策 川普：美國史上最重要訴訟之一

台美將達重大協議 學者：關稅不疊加最重要

基金特蒐／中小型台股 活力四射

中信金海外布局加速度 對等關稅衝擊…審慎應對經濟情勢

相關新聞

協調改以歐元計價等措施 這家公司在關稅衝擊下維持競爭力

面對美國關稅挑戰，台中市輔具製造商「台灣維順工業公司」在今年一月啟用新廠後，仍積極導入智能物流與先進排程系統，邁向自動化...

統一超奪永續、微電影八大獎

2025第四屆亞太永續博覽會（2025 SDG Asia）近日舉辦「2025亞太暨台灣永續行動獎」及「第九屆台北金鵰微電...

企業生日快樂／永慶房產AI特助 引領風潮

1988年創立的永慶房屋，37年來不斷精進誠實服務、科技工具，2000年起致力開發房產科技，期間不斷開發高效便捷的房產科...

企業生日快樂／永慶房產高度客製化 提高成交率

面對AI時代來臨，永慶房屋總經理吳良治表示，有分析顯示，房仲業明顯屬於「與AI隔絕」，但房仲業是以「個人化服務」為核心的...

企業生日快樂／永慶房產鄰里互動 展現真正價值

談及永慶房屋最近的成果，永慶房屋總經理吳良治說，不只是展店有成、績效亮眼，包括獲獎榮譽，還有一場場的鄰里交流、公益講座、...

全聯拓展點數生態圈 推出大全聯信用卡

繼統一集團上月發行uniopen聯名卡後，超市龍頭全聯隨之出招，昨（12）日宣布攜手台新銀行推出「大全聯信用卡」，為唯一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。