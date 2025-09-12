全聯拓展點數生態圈 推出大全聯信用卡

繼統一（1216）集團上月發行uniopen聯名卡後，超市龍頭全聯隨之出招，昨（12）日宣布攜手台新銀行推出「大全聯信用卡」，為唯一可累積「福利點」的信用卡，目標首年發出10億福利點，加上全支付逾30萬個合作據點，擴大旗下通路點數生態圈。

台新銀行昨日也同步宣布發行大全聯卡，主要是因為大潤發改名，因此全面換發新卡。據了解，該卡原發行量達50萬張水準，未來所有持卡人將進行全面換卡，未來期望發卡量可以持續成長。

台新銀行與大潤發為長期合作夥伴，此次全面換發新卡，增加卡友權益，未來在三全，包括大全聯、全聯、全支付等都有回饋活動。

全聯表示，此次新卡最大亮點除可累積「福利點」外，並祭出「更大更全」回饋方案。回饋範圍涵蓋全聯、大全聯與全支付店外消費，其中大全聯通路回饋最高可達12%，全聯通路則為7%，若綁定全支付於店外消費，回饋最高達8%。公司預估，隨新卡上市，首年可望發出超過10億福利點，並藉由全支付逾30萬合作據點，擴大點數經濟生態圈。

根據內部統計，全聯、大全聯忠誠顧客的重疊率約為10%，顯見超市、量販通路在會員流動有極大成長空間，尤其大全聯設置豐富的家電、3C專區，可滿足全聯顧客的多元生活需求，藉由大全聯信用卡的加碼回饋，將有助於促進雙品牌間的會員流動。

全聯表示，透過這些加碼方案，持卡人不僅能在全聯、大全聯累積點數，還能結合全支付超過30萬個合作據點使用，進一步擴大消費場域，全面滿足日常生活需求。

全聯集團近期動作頻頻，力拚成為通路霸主，打造全方位生態圈，近期除宣告將「大潤發」改名「大全聯」、往區域百貨轉型外，線上事業發展也不停歇，全電商、小時達，力拚線上營收破百億。