快訊

Fed篤定降息…那指締新高 史指創8月來最佳單周表現

北市公館圓環昨晚11時35分封閉走進歷史 工程車進入填平地下道

周末酷熱午後雨 吳德榮：下周三2地明顯降雨 這天有熱帶擾動向台逼近

全聯拓展點數生態圈 推出大全聯信用卡

經濟日報／ 記者侯思蘋林勁傑／台北報導

繼統一（1216）集團上月發行uniopen聯名卡後，超市龍頭全聯隨之出招，昨（12）日宣布攜手台新銀行推出「大全聯信用卡」，為唯一可累積「福利點」的信用卡，目標首年發出10億福利點，加上全支付逾30萬個合作據點，擴大旗下通路點數生態圈。

台新銀行昨日也同步宣布發行大全聯卡，主要是因為大潤發改名，因此全面換發新卡。據了解，該卡原發行量達50萬張水準，未來所有持卡人將進行全面換卡，未來期望發卡量可以持續成長。

台新銀行與大潤發為長期合作夥伴，此次全面換發新卡，增加卡友權益，未來在三全，包括大全聯、全聯、全支付等都有回饋活動。

全聯表示，此次新卡最大亮點除可累積「福利點」外，並祭出「更大更全」回饋方案。回饋範圍涵蓋全聯、大全聯與全支付店外消費，其中大全聯通路回饋最高可達12%，全聯通路則為7%，若綁定全支付於店外消費，回饋最高達8%。公司預估，隨新卡上市，首年可望發出超過10億福利點，並藉由全支付逾30萬合作據點，擴大點數經濟生態圈。

根據內部統計，全聯、大全聯忠誠顧客的重疊率約為10%，顯見超市、量販通路在會員流動有極大成長空間，尤其大全聯設置豐富的家電、3C專區，可滿足全聯顧客的多元生活需求，藉由大全聯信用卡的加碼回饋，將有助於促進雙品牌間的會員流動。

全聯表示，透過這些加碼方案，持卡人不僅能在全聯、大全聯累積點數，還能結合全支付超過30萬個合作據點使用，進一步擴大消費場域，全面滿足日常生活需求。

全聯集團近期動作頻頻，力拚成為通路霸主，打造全方位生態圈，近期除宣告將「大潤發」改名「大全聯」、往區域百貨轉型外，線上事業發展也不停歇，全電商、小時達，力拚線上營收破百億。

全聯 全支付 信用卡

延伸閱讀

台新攜手大全聯信用卡登場 首年將發出10億福利點

瑞穗文旦柚粒粒精挑細選 首度單個包裝叩關新加坡超市

全台僅6家！「1隱藏超市」冷門商品多 內行讚CP值高：菜價是傳統市場一半

全電商今晚8點訂得到iPhone 17全系列 全支付結帳最高回饋3,500元

相關新聞

全聯拓展點數生態圈 推出大全聯信用卡

繼統一集團上月發行uniopen聯名卡後，超市龍頭全聯隨之出招，昨（12）日宣布攜手台新銀行推出「大全聯信用卡」，為唯一...

台中百貨業熱戰 大咖拚場 新光三越27日回歸 宣示奪回店王

大台中百貨市場進入新紀元，台中新光三越預計9月27日重磅回歸，宣示明年重新奪回百貨店王寶座，漢神洲際百貨也預告，明年1月...

房仲業展店放緩 數量下滑

近一年房市降溫，交易急凍，房仲業的展店步伐也逐步放緩。根據內政部最新統計，截至今年8月底，全國不動產經紀業備查家數為9,...

興達電廠火警引關注 童子賢再呼籲核綠共存

高雄興達發電廠火警引發關注，代工廠和碩董事長童子賢今天受訪被問及此事表示，興達電廠火警應該屬於偶發事件，他不多作評論；但...

晶碩撤銷專利侵權訴訟 望隼：持續投入研發與創新

軟式隱形眼鏡廠望隼表示，晶碩光學對望隼提出的新台幣1165萬元專利侵權訴訟，已於11日自行撤回；望隼強調，將持續投入研發...

減碳3萬噸、減塑224噸！富采集團勇奪永續大獎 推動產業與教育雙轉型

富采（3714）在環境與社會領域的永續轉型布局近期屢獲肯定。集團不僅於「2025 TSAA台灣永續行動獎」榮獲兩銀一銅，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。