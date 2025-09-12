房仲業展店放緩 數量下滑

近一年房市降溫，交易急凍，房仲業的展店步伐也逐步放緩。根據內政部最新統計，截至今年8月底，全國不動產經紀業備查家數為9,294家，較7月底的9,301家減少七家，雖然幅度不大，但卻終結了自2023年1月以來連續31個月的月增長趨勢。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，這代表過去房市過熱的氛圍已經消退，若市場買氣遲遲沒有回升，房仲業勢必將加速進入汰弱留強的階段。

疫情後房市進入長達約五年的大多頭，使得不動產相關產業迅速擴張。不過，隨著房市反轉，展店步調逐漸放緩，到了今年8月，出現了較上月減少的情況。莊思敏指出，觀察近一年不動產經紀業備查家數變化，去年11月以前，每月仍有40至50家的增長，然而，自從央行推出第七波打炒房及銀行房貸限額後，房市急速降溫，疊加國際政經局勢的不確定性，不僅加重了消費者的觀望情緒，也促使業者放緩進場步伐。