房仲業展店放緩 數量下滑
近一年房市降溫，交易急凍，房仲業的展店步伐也逐步放緩。根據內政部最新統計，截至今年8月底，全國不動產經紀業備查家數為9,294家，較7月底的9,301家減少七家，雖然幅度不大，但卻終結了自2023年1月以來連續31個月的月增長趨勢。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，這代表過去房市過熱的氛圍已經消退，若市場買氣遲遲沒有回升，房仲業勢必將加速進入汰弱留強的階段。
疫情後房市進入長達約五年的大多頭，使得不動產相關產業迅速擴張。不過，隨著房市反轉，展店步調逐漸放緩，到了今年8月，出現了較上月減少的情況。莊思敏指出，觀察近一年不動產經紀業備查家數變化，去年11月以前，每月仍有40至50家的增長，然而，自從央行推出第七波打炒房及銀行房貸限額後，房市急速降溫，疊加國際政經局勢的不確定性，不僅加重了消費者的觀望情緒，也促使業者放緩進場步伐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言