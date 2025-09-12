台中百貨業熱戰 大咖拚場 新光三越27日回歸 宣示奪回店王

大台中百貨市場進入新紀元，台中新光三越預計9月27日重磅回歸，宣示明年重新奪回百貨店王寶座，漢神洲際百貨也預告，明年1月底試營運，國揚集團喊出年營業額挑戰百億目標。業界預估，明年台中百貨市場整體消費規模可望正式突破千億大關。

值得注意的是，未來五年，台中百貨市場還有多家「大咖」相繼進駐，包括2027年營運的全台最大百貨購物中心「第一大天地」；國泰置地廣場與台北101合作，預計2030年營運的「台中101」；明年動工的冠德捷運市府站環球購物中心。

另外，還有豐邑集團在台中七期市政路、惠中路口，已動工的「豐生活購物中心」。上述投資計畫，初估總投資額超過500億元，一旦全數完工營運，期預將帶動台中整體百貨市場上看1,500億元，而台北百貨市場2024年整體消費規模約1,335億元。

台中百貨零售市場熱力十足，去年在三井LaLaport購物中心加入全年營運後，整體消費規模近945億元、年增約3%，續創歷史新高。其中，台中新光三越營收258.3億元、年增0.1%，第14度蟬聯全台百貨「店王」。

不過，今年2月台中新光三越發生氣爆遭停業至今，業績大幅滑落，已確定無法蟬聯百貨店王。今年台中百貨周年慶昨（12）日開打，率先登場的台中大遠百VIP預購，首日業績3.5億元、比去年同期成長16%，開出紅盤。

另外，漢神洲際百貨也確定明年1月底試營運，預計引進500家國內外品牌；目前已知，除了美麗新影城，全台最難訂位的漢來頂級自助餐「島語」，以及初魚、屋馬、金色三麥、馬辣集團全台首櫃高級餐廳及全新業態餐廳都將進駐。

位於台中高鐵站旁的「D-ONE第一大天地」，工程正如火如荼展開，預計明年底完工，2027年營運。