快訊

Fed篤定降息…那指締新高 史指創8月來最佳單周表現

北市公館圓環昨晚11時35分封閉走進歷史 工程車進入填平地下道

周末酷熱午後雨 吳德榮：下周三2地明顯降雨 這天有熱帶擾動向台逼近

台中百貨業熱戰 大咖拚場 新光三越27日回歸 宣示奪回店王

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
台中新光三越預計9月27日重磅回歸，宣示明年重新奪回百貨店王寶座。聯合報系資料照
台中新光三越預計9月27日重磅回歸，宣示明年重新奪回百貨店王寶座。聯合報系資料照

大台中百貨市場進入新紀元，台中新光三越預計9月27日重磅回歸，宣示明年重新奪回百貨店王寶座，漢神洲際百貨也預告，明年1月底試營運，國揚集團喊出年營業額挑戰百億目標。業界預估，明年台中百貨市場整體消費規模可望正式突破千億大關。

值得注意的是，未來五年，台中百貨市場還有多家「大咖」相繼進駐，包括2027年營運的全台最大百貨購物中心「第一大天地」；國泰置地廣場與台北101合作，預計2030年營運的「台中101」；明年動工的冠德捷運市府站環球購物中心。

另外，還有豐邑集團在台中七期市政路、惠中路口，已動工的「豐生活購物中心」。上述投資計畫，初估總投資額超過500億元，一旦全數完工營運，期預將帶動台中整體百貨市場上看1,500億元，而台北百貨市場2024年整體消費規模約1,335億元。

台中百貨零售市場熱力十足，去年在三井LaLaport購物中心加入全年營運後，整體消費規模近945億元、年增約3%，續創歷史新高。其中，台中新光三越營收258.3億元、年增0.1%，第14度蟬聯全台百貨「店王」。

不過，今年2月台中新光三越發生氣爆遭停業至今，業績大幅滑落，已確定無法蟬聯百貨店王。今年台中百貨周年慶昨（12）日開打，率先登場的台中大遠百VIP預購，首日業績3.5億元、比去年同期成長16%，開出紅盤。

另外，漢神洲際百貨也確定明年1月底試營運，預計引進500家國內外品牌；目前已知，除了美麗新影城，全台最難訂位的漢來頂級自助餐「島語」，以及初魚、屋馬、金色三麥、馬辣集團全台首櫃高級餐廳及全新業態餐廳都將進駐。

位於台中高鐵站旁的「D-ONE第一大天地」，工程正如火如荼展開，預計明年底完工，2027年營運。

消費 新光三越

延伸閱讀

大咖女星玉珠鉉再陷爭議！昔選角風波喊問心無愧 韓媒曝她涉違法經營

炎亞綸砸千萬當CEO！親發韓國大咖通告才知：我很好配合

獨／台中新光三越12樓氣爆現場最新照片曝光 燈火通明裝潢中

台中新光三越將開幕 中友購物節11日登場「守好主顧客」

相關新聞

全聯拓展點數生態圈 推出大全聯信用卡

繼統一集團上月發行uniopen聯名卡後，超市龍頭全聯隨之出招，昨（12）日宣布攜手台新銀行推出「大全聯信用卡」，為唯一...

台中百貨業熱戰 大咖拚場 新光三越27日回歸 宣示奪回店王

大台中百貨市場進入新紀元，台中新光三越預計9月27日重磅回歸，宣示明年重新奪回百貨店王寶座，漢神洲際百貨也預告，明年1月...

房仲業展店放緩 數量下滑

近一年房市降溫，交易急凍，房仲業的展店步伐也逐步放緩。根據內政部最新統計，截至今年8月底，全國不動產經紀業備查家數為9,...

興達電廠火警引關注 童子賢再呼籲核綠共存

高雄興達發電廠火警引發關注，代工廠和碩董事長童子賢今天受訪被問及此事表示，興達電廠火警應該屬於偶發事件，他不多作評論；但...

晶碩撤銷專利侵權訴訟 望隼：持續投入研發與創新

軟式隱形眼鏡廠望隼表示，晶碩光學對望隼提出的新台幣1165萬元專利侵權訴訟，已於11日自行撤回；望隼強調，將持續投入研發...

減碳3萬噸、減塑224噸！富采集團勇奪永續大獎 推動產業與教育雙轉型

富采（3714）在環境與社會領域的永續轉型布局近期屢獲肯定。集團不僅於「2025 TSAA台灣永續行動獎」榮獲兩銀一銅，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。