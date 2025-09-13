統一超奪永續、微電影八大獎

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
統一超商榮獲2025年台灣永續行動獎與金鵰微電影展八大獎項，為零售業獲獎數最多的單一企業。 統一超／提供
2025第四屆亞太永續博覽會（2025 SDG Asia）近日舉辦「2025亞太暨台灣永續行動獎」及「第九屆台北金鵰微電影展」頒獎典禮，統一超商（2912）與統一超商好鄰居文教基金會分別提報永續專案及影片深獲肯定，共獲得八大獎項，為成為今年零售業中合計獲獎數最多的單一企業。

日前「2024年永續報告書」出爐，統一超商將聯合國永續發展目標（SDGs）融入企業日常，聚焦「減塑」、「減碳」、「惜食」、「永續採購」四大永續專案制定永續策略，年度累計逾50座永續獎項肯定，締造永續佳績。

台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「2025台灣永續行動獎（TSAA）」，統一超商共獲四大獎項，分別以「SDG01統一超商城鄉全齡關懷」、「SDG12循環推動&包裝減量」、「SDG11最近DEI共融好鄰居」、「SDG17在地採購與永續農場」拿下一金、一銀、二銅的佳績。

其中，「城鄉全齡關懷專案」透過成立超過37年的7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，提供線上線下多元捐款管道、愛心認捐、門市送取餐服務等，攜手超過上百家公益團體合作，結合超商本業、門市據點、數位技術、物流及串聯供應鏈等，打造「全齡照護公益友善商店」，成為「SDG01消除貧窮」今年唯一獲得金獎的零售業。

統一超商和統一超商好鄰居文教基金會連續六年榮獲「台北金鵰微電影展」，並在今年「第九屆台北金鵰微電影展」自173部作品中脫穎而出，共榮獲四大獎項。統一超商以《物資認捐-為愛接力一起為愛前行》獲「永續微電影銀獎」，透過「把愛找回來」公益募款平台運用超商及企業夥伴資源，協助公益團體擴大物資勸募，八年來已幫助超過百萬個家庭，長年舉辦「愛心年菜認捐」活動為清寒家庭送暖，更發起「愛心便當認捐」幫助寒士、無家者等，讓善心不間斷。

統一超商好鄰居文教基金會一舉奪得「永續微電影金獎」與「最佳社會共融微電影」雙料獎項的《青年深根計畫─轉動創生的勇氣》，記錄青年團隊「禾乃川國產豆製所」、「大山北月」，結合超商通路資源，陪伴地方創生團體面對挑戰與成長。多元陪伴亦延伸至孩童教育，榮獲「永續微電影銀獎」的《7-ELEVEN好鄰居深化永續素養閱讀力》，推動超過11年的「閱讀勵學計畫」合作逾百所學校、累積85萬冊閱讀量，發揮「全鄉全店 全天服務」精神，攜手統一超商、博客來及百名志工去年啟動「羅浮國小圖書館整理計畫」設立第六座「好鄰居紙圖書館」，落實鄰里共好。

