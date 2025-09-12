諦醫生技入圍世界ADC獎 技術平台與產品獲國際肯定

國內抗體之父張子文創辦的T-E Pharma 12日表示，旗下諦醫生技（T-E Meds， Inc.）在全球眾多提名者中脫穎而出，成功入圍「第12屆世界ADC獎」之「2025 年最佳新藥開發者」獎項。ADC領域專家評審將自六家入圍公司中選出冠軍和亞軍，並於11月5日在美國加州聖地牙哥舉行的世界ADC大會上正式揭曉。

諦醫生技表示，「世界ADC獎（World ADC Awards）」自2014年創立以來，已成為全球抗體藥物複合物 （ADC）領域最具指標性的國際獎項，象徵ADC技術創新、研發潛力與臨床價值的最高肯定。其中的「Best New Drug Developer」（最佳新藥開發者），專門表揚ADC公司深具開發潛力且即將進入臨床的產品，肯定其在研發新穎性、差異化及實驗數據方面的優異表現。過程由業內資深專家評選，無論是入圍或獲獎，都象徵公司技術實力獲得國際認可，並展現其研發能力具備高度競爭力。

諦醫生技是免疫功坊的姊妹公司，專注於ADC與抗體放射性核種複合物（ARC）的創新開發。公司基於自主研發的「多臂鏈接體」（multi-arm linker）技術平台，結合各式單藥或雙藥的藥物束（mono- or dual-drug bundle）及模組化的偶聯反應，可用於開發各式兼具高藥物抗體比（drug to antibody ratio，DAR）、高產率、高靈活度、及靈活載藥潛力的新一代ADC藥物，打造獨有且具特色的國際級抗體偶聯藥物平台。

諦醫生技此次入圍「第12屆世界ADC獎」之「2025 年最佳新藥開發者」獎項，不僅展現公司在ADC創新技術與產品研發的堅強實力，更展現技術與產品具國際能見度與全球競爭力。公司將持續以先進平台技術推動候選藥物開發，致力為患者帶來更多突破性治療選擇，並加速臨床推進與全球市場布局。