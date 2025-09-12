麗明營造第24屆公益捐血活動 三天募得2152袋熱血創紀錄

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
麗明營造公益捐血活動落幕，三天內募得2,152袋熱血，創24年來最高紀錄。圖／業者提供
麗明營造公益捐血活動落幕，三天內募得2,152袋熱血，創24年來最高紀錄。圖／業者提供

由國內知名營造集團麗明營造主辦的「第24屆公益捐血活動」12日圓滿落幕，三天內成功募得2，152袋熱血，不但超越原訂的2,100袋目標，更創下24年來最高紀錄，逾30個跨界機構共創社會公益生態圈，展現企業在關鍵時刻的社會影響力。

每當農曆七月全台血庫告急，醫療體系面臨嚴峻挑戰之際，民間企業的社會責任價值再次彰顯。24年來，麗明營造選擇在最需要的時刻舉辦捐血活動，累計已募得2萬195袋血液。

三天期間，在舞台上，麗明營造董事長吳春山深情演唱動人歌曲，溫暖的歌聲迴盪在活動現場，吸引許多路過的民眾駐足聆聽。「拜託拜託，請大家加入我們的捐血行列！」他在歌曲結束時，誠懇地向現場民眾發出溫暖的邀請，用實際行動為社會貢獻一份珍貴的力量。

這場9月10日至12日為期三天的麗明公益捐血活動，成功募集了2,152袋珍貴血液，創下了24年來的最高紀錄，也再次見證了愛心的力量與社會責任的實踐。

自2001年麗明營造首次舉辦公益捐血活動以來，至今累計捐血已超過2萬195袋，這個亮眼數據的背後，反映的是企業永續經營理念的具體實踐。

吳春山表示，企業的真正價值不僅在於創造經濟效益，更重要的是承擔應有的社會責任。24年來，麗明不懈堅持證明了一個道理：當企業將社會使命深度融入經營核心時，就能產生遠遠超越商業價值的深遠社會影響。

「越是在大家退縮的時候，越需要有人勇敢站出來承擔。」正是懷著這樣的信念，吳春山24年來始終不間斷地在農曆七月，這個傳統上較為敏感的時期舉辦捐血活動。

儘管因為年齡已過65歲而無法再捐血，他仍然堅持出現在每一場活動現場，以真摯的歌聲為活動增添溫馨氛圍，與眾多受邀的演出團體共同營造歡樂氣氛，成功吸引更多民眾主動參與這項有意義的捐血行動。

今年的活動規模依然盛大，成功匯集超過30個來自中台灣不同產業、型態的組織共同參與，同時形成了一個完整而有力的「社會公益生態圈」。

主辦單位包括麗明營造、全宏營造、春耕不動產、豐穀建設、磐興建設等建築業領頭企業，同時還有台中市南屯扶輪社、國際蘭馨交流協會、日光溫泉會館、立富實業、麗萌企業、銘垣興業、台中市商業會、台灣知日協會、台中市後備憲兵荷松協會等多元化的企業與社會組織。

吳春山表示，自從捐血車輛派比較多台來支援後，捐血活動規模越辦越大，也越辦越像「嘉年華會」，今年的主協辦單位除了固定班底，新加入的居之友物業，因為是樓管公司，所以可以動員較多的人來參與。

而在原有的夥伴裡，最認真動員的應該就屬春耕不動產及豐穀建設，在該公司董事長陳三奇（也是台灣行動菩薩助學協會現任理事長）帶領下，每年都至少動員上百人參加，使整個捐血活動的聲勢更加壯大。

而最讓所有捐血者稱讚的，就是準備的伴手禮非常豐富，除了公司準備的春拌麵、歌劇院音樂盒、讀書會書本、周年慶POLO衫外，更感謝許多好朋友的贊助，有精緻米、小電風扇、蒜頭、杯墊、溏心蛋、礦泉水、方塊酥等，還有一樣最特別的是手工具-鈑手五金，禮品項目真的是五花八門。

麗明營造董事長吳春山演唱動人歌曲，誠懇地向現場民眾發出溫暖邀請。記者宋健生／攝影
麗明營造董事長吳春山演唱動人歌曲，誠懇地向現場民眾發出溫暖邀請。記者宋健生／攝影
麗明營造「第24屆公益捐血活動」，吸引許多企業及民眾熱血支持。記者宋健生／攝影
麗明營造「第24屆公益捐血活動」，吸引許多企業及民眾熱血支持。記者宋健生／攝影

