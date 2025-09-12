晶碩撤銷專利侵權訴訟 望隼：持續投入研發與創新

軟式隱形眼鏡廠望隼表示，晶碩光學對望隼提出的新台幣1165萬元專利侵權訴訟，已於11日自行撤回；望隼強調，將持續投入研發與技術創新，推動永續發展。

晶碩因發現望隼所製造蕾美等品牌的隱形眼鏡產品，涉嫌侵害晶碩發明專利，於2024年12月18日向智慧財產及商業法院提起訴訟，主張望隼製造與銷售的多款產品，均落入晶碩「水膠組成物及以其製備之水膠鏡片」發明專利的權利範圍，侵害晶碩專利權。

望隼今天公告指出，2024年12月30日收到智慧財產及商業法院寄來晶碩提起的民事起訴狀，涉及侵害專利權有關財產權爭議的損害賠償，因晶碩光學已在9月11日自行撤回訴訟案，將委請律師協助後續法律事宜。

望隼今年前8月營收為22.2億元，年增12.08%。望隼表示，9月中國大陸客戶已啟動電商雙11旺季的拉貨動能，大陸市場的水膠彩片需求強勁，預期下半年營運動能將持續向上。

望隼表示，今年持續推出差異化新品搶攻市占率，尤其在日本及大陸市場頗有成效，垂重彩片推出後獲得消費者青睞，客戶也積極備貨，以因應下半年節慶檔期，自9月開始兩岸工廠產能已接近滿載，預期全年營收有望維持雙位數成長。

望隼也指出，2026年矽水膠產品將開始在日本及歐洲出貨，可望進一步提升整體營收及獲利。