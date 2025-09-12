快訊

興達電廠火警引關注 童子賢再呼籲核綠共存

中央社／ 台北12日電
代工廠和碩董事長童子賢12日出席桃園企業高峰會接受媒體採訪，談到下半年景氣表示，7月和8月零組件產業拉貨表現不錯，代表成品訂單的增加，相信下半年會比預期更好。中央社
高雄興達發電廠火警引發關注，代工廠和碩董事長童子賢今天受訪被問及此事表示，興達電廠火警應該屬於偶發事件，他不多作評論；但他再度呼籲核能與綠能共存，透過不排碳發電，廠商才能夠節省碳稅。

童子賢今天出席桃園企業高峰會接受媒體採訪指出，台灣把核電廠停止之後，高雄興達電廠才又重啟，之前發展綠能似乎也標榜要取代核能。他認為把核能停下來沒關係，只要綠能夠、天然氣也夠。

不過童子賢還是呼籲核能與綠能共存，因為兩者都不排碳，對台灣的國際聲望和地位有幫助，也有利於廠商節省碳稅。

針對美方指美國與台灣即將達成重大協議，他說，「我不是魔術師」，很難猜測關稅稅率，但他相信台灣這次應該可以爭取到很持平的關稅。

被問及下半年景氣，童子賢說，7月和8月零組件產業拉貨表現不錯，這代表成品訂單的增加，能夠緩解上半年因關稅因素引發的憂慮。他相信下半年會比預期更好，迎來一個「平靜的秋天」。

童子賢在論壇中提到，他原本對數位金融有疑慮，感覺像是「印假鈔」憑空創造財富，但現在慢慢認同，數位金融的發展也是人類文明的演進過程，例如加密貨幣比特幣被形容為數位黃金，他建議台灣應該積極參與數位世界。

