企業生日快樂／永慶房產鄰里互動 展現真正價值

談及永慶房屋最近的成果，永慶房屋總經理吳良治說，不只是展店有成、績效亮眼，包括獲獎榮譽，還有一場場的鄰里交流、公益講座、徵文比賽等活動，看似跟房屋買賣沒有關係，但實際上這些活動都展現出房仲業真正的價值。

吳良治說永慶房屋位在台北市信義路四段的起家厝，門口鑄刻著「美好生活，從此開始」八個字，這是集團董事長孫慶餘對於永慶房屋經紀人員的定義，就是「生活仲介」、幫消費者尋找美好生活的家。

吳良治說投入房仲業超過30年，對這個行業最大的感悟就是「誠實」及「與鄰里的和善關係連結」；他指出，「生活仲介」的核心，是房仲與居民共同創造有活力、凝聚力的社區，不僅能促進社區的活絡，也體現房仲最有價值的服務。

吳良治表示，近年來永慶房屋每年花費上千萬元幫助社區、學校舉辦活動，一同打造有活力的社區，光是2024年在雙北市就協助鄰里社區舉辦超過3萬場活動、500多場防詐講座，就是希望民眾可以了解自身權益、保護自己的權益。

另一個感觸很深的是「誠實」。他說，在房仲業30多年，覺得成功房仲的關鍵就是誠實，希望將誠實美德向下扎根培養。他分析，永慶房屋從「誠實」理念出發，防詐公益講座是「治標」，提升民眾對詐騙的辨識與抵抗能力，減少受害風險；誠實徵文比賽是「治本」，從根源培養個人品德，不僅為孩子形塑正直誠信的人格，誠實的人們更能為社會編織起信任之網，讓社會更加穩定和諧。

吳良治強調，兩者相輔相成，都是永慶房屋以行動回應社會問題、實踐社會責任的重要方式；未來，永慶房屋也會持續善盡企業社會責任，茁壯台灣良善的力量。