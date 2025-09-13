企業生日快樂／永慶房產AI特助 引領風潮

1988年創立的永慶房屋，37年來不斷精進誠實服務、科技工具，2000年起致力開發房產科技，期間不斷開發高效便捷的房產科技，今年不僅再度推出業界唯一的「屋況+房價全保障」，更祭出「永慶AI特助」，以AI打造精準的個人化服務，全力投入AI房仲時代。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，永慶房屋成立至今的精神，就是堅持集團董事長孫慶餘創立品牌以來的「先誠實再成交」精神，並以「安全」、「公平」與「效率」三大價值為核心，不斷優化服務，圓滿每一個消費者的成家夢。

三大價值核心 圓滿消費者成家夢

永慶房屋表示，永慶品牌獲得消費者肯定，更在服務評鑑、創新科技、幸福職場等面向贏得超過百項海內外獎項，這些肯定正是源於「先誠實，再成交」，以及「有幸福的員工，才有滿意顧客」的核心理念。

1997年永慶房屋推出「產權七審制度」，確保房屋產權安全無虞，保障消費者權益，創業界之先；1998年建置「投機客資料庫」，拒絕與投機客合作，保護消費者權益。2007年推出「六大安心保障」服務，給予購屋族完整的保護，目標為消費者打造安全的購屋、售屋環境。

2007年永慶房屋全面公開成交行情，比政府實價登錄早六年；2019年更將成交行情全面公開至門牌，領先政府；永慶房屋指出，推出這項服務是希望避免房價資訊不對稱，提升房價的透明度。2022年更首創「短期交易地圖」，揭露房市投機炒作現象。

2020年推出「兩大誠實房價保證」，2021年升級為「真房價保證」，宣示不炒房、不賺差價，如有違反相關承諾，最高賠償買方400萬元、賣方四倍服務費。

永慶房屋總經理吳良治表示，2024年再推「誠實安心認證」，主動揭露房屋是否為短期交易、凶宅、輻射屋，並提供不限屋齡的漏水保固的屋況認證。2025年再推出業界唯一的「屋況+房價全保障」；吳良治指出，這讓房屋的屋況和房價都有相對應保障。

永慶房屋不斷開發科技工具，目標不只在提升服務效率，更翻轉消費者的購屋、售屋體驗。葉凌棋分析，未導入房產科技前，傳統仲介服務仰賴紙本作業，服務過程中也可能因經紀人員的經驗差異，品質參差不齊。

葉凌棋表示，2000年起致力開發房產科技，從2002年「永慶房仲網」上線，帶動「買房子前先上網看房子」的潮流後，就不斷追求房產科技的創新，帶給消費者更即時、便利的數位工具、提升同仁服務效率與準確性，更贏得「科技房仲」美名。

近年來永慶房屋投入心力探索AI房產科技；葉凌棋指出，用AI科技打造更精準的個人化服務，大幅優化消費者的購售屋體驗和購屋、售屋效率。目前已開發包括「AI智能配對系統」、「i特助」、「AI煥裝」、「AI導覽」等AI房產科技工具，以AI協作的方式，提供消費者更精準、便利，也更有效率的購售屋服務。

先誠實再成交 邁向房仲品牌典範

2025年推出的「永慶AI特助」，更是翻轉傳統的找房模式。購屋族只要向「永慶AI特助」發問，AI就能推薦適合房屋，並且整理好答案提供給消費者；舉凡坪數格局、社區公設、生活圈環境，都能有問必答。

打造幸福職場部分，吳良治指出，不動產仲介業是高人力需求的行業，且人才對企業的持續茁壯相當重要，因此對於人才的養成相當重視，因為集團相信「有幸福的員工，才有滿意的客戶」。永慶房屋規劃「薪獎收入」、「工時休假」、「科技工具」三大面向的職場福利以吸引人才。

在薪獎收入部分，永慶房屋提供「業務新人首年60萬元」的收入保障，讓業務新人能心無旁騖投入學習。首年保障期後，業務夥伴仍享有最低3.8萬元的保障收入，底薪最高可到7.5萬元，業績獎金另計。

另外更推動「幸福成家基金」制度，除業績獎金之外，業務夥伴每人每年最高可額外獲取250萬元的「幸福成家基金」獎勵。

除提供給消費者多元的科技工具，也針對經紀人員的需求開發許多AI科技工具，以AI協作方式減輕業務夥伴的工作負擔，不僅提升工作效率、還能服務更多客戶。

葉凌棋舉例，建置的「永慶大聯盟」AI工作系統，經紀人員只要依據AI的建議，就能快速聚焦達成客戶的購售屋需求，讓經紀人員「聰明工作」，工作更有效率、也提高客戶滿意度。

永慶房屋一步步擴大品牌版圖，迄今已獲得超過百項的獎項榮譽；而永慶房屋科技創新的能量，也讓品牌獲得眾多海內外科技獎，包括國際的「亞洲科技卓越獎」和「國際創新獎」。

永慶房屋指出，自2018年起，每年獲得「亞洲最佳企業雇主獎」國際肯定，更抱回「台北市職場性平認證」銅質獎、「台灣幸福企業評鑑」金獎等眾多榮譽。

吳良治指出，37年前，永慶房屋從一間門店開始，透過不斷精進的服務、創新科技、優化職場，成為消費者信賴、員工肯定的房仲第一品牌。展望未來，吳良治表示，會秉持「先誠實再成交」的理念，不斷精進自身，目標成為台灣房仲品牌的典範。