快訊

關稅再談判？美中代表將赴西班牙會談 討論「這些經貿問題」

「美濃大峽谷」連環爆 大樹光電場里長批：陳其邁沒要選舉沒那麼認真

保守派盟友柯克遭槍擊身亡 川普稱嫌犯被拘留：希望判死刑

減碳3萬噸、減塑224噸！富采集團勇奪永續大獎 推動產業與教育雙轉型

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
亞太暨台灣永續行動獎頒獎典禮。富采提供
亞太暨台灣永續行動獎頒獎典禮。富采提供

富采（3714）在環境與社會領域的永續轉型布局近期屢獲肯定。集團不僅於「2025 TSAA台灣永續行動獎」榮獲兩銀一銅，其永續教育計畫也獲得第九屆台北金鵰微電影展銅獎，顯示公司在資源循環、氣候行動與教育平權上的深耕成果。富采表示，未來將持續深化永續策略，攜手利害關係人共創綠色未來。

在資源循環方面，富采成功將廢棄物管理從線性經濟轉向循環經濟。集團開發金屬鎵回收再利用技術，累積回收超過9,000公斤，創造逾新台幣500萬元的效益。

此外，富采透過導入自動化與AI系統，推動承載帶、卷軸及承載盤的循環再利用，2024年累計減塑達224公噸、減碳2,611公噸CO₂e，展現環境與經濟並重的永續價值。

針對氣候行動，富采承諾以2022年為基準，於2032年達成範疇一與二碳排放絕對減量50.4%。為減少主要排放源四氟化碳（CF₄），採取「源頭減量」與「管末治理」雙軌策略，包含調整製程配方與安裝含氟氣體削減設備。公司說明，2024年已成功減少逾20%的四氟化碳使用量，相當於減碳近3萬公噸CO₂e。

除了環境永續，富采也將專業轉化為社會影響力。富采啟動的「LED科普永續教育計畫」，將LED科技知識帶入偏鄉小學，透過實際動手做培養學生的科學素養與團隊合作能力。此計畫已榮獲台北金鵰微電影展銅獎，並入選《地球解方》永續教育評選，展現公司在社會共榮上的貢獻。

微電影

延伸閱讀

新北活化閒置校舍紀錄片 奪金鵰微電影展銀獎

中租控股首度舉辦創新論壇 宣示中租轉型為科技驅動型企業

體育班改革基層教練提建議 邱為榮盼國小體育班3至6年內退場

管理加嚴 全國性機構才可媒合收出養 衛福部：將輔導受影響機構轉型

相關新聞

AI 時代氣候資訊真假難辨 環境部、法務部聯手防漂綠

在生成式AI與社群媒體盛行的時代，錯假訊息與「漂綠」風險日益嚴重。環境部強調，唯有透過跨域合作，建立正確、透明、可驗證的...

信實保全：爭取桃機航廈清潔標案 投入智慧化停車場經營

信實保全董事長楊文榮今天表示，下半年營運應與上半年持平，明年也差不多，不過2027年有大型標案包括現已承作的桃機1、2期...

「鳳梨外交」展現台日情誼！出口日本占九成 前8月總額達6.7億

台灣鳳梨2021年停止輸中國大陸後，經政府及業者努力拓展市場，今年輸往日本銷售額，截至今年前8月已來到6.7億。對此，賴...

大亞美麗家園基金會串連在地行動者 擘劃百年大亞永續藍圖

為慶祝大亞集團70周年，由大亞電纜美麗家園基金會舉辦的「2025鳳凰花論壇」今（12）日首次移師台北，近300位來自企業...

餐飲創業主談到保險心好累 公勝保經GOGOBO企業保險館提供一站式服務

根據求職網站的統計指出，高達9成的勞工都懷抱有「創業夢」，創業熱門首選以技術門檻較低的茶飲、咖啡、麵包與餐飲業為主。只是...

華航蟬聯APEX五星殊榮 締造十屆榮耀里程碑

中華航空再度榮獲國際航空乘客體驗協會（APEX）「五星航空獎」（Five Star Global Airline），達成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。