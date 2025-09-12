減碳3萬噸、減塑224噸！富采集團勇奪永續大獎 推動產業與教育雙轉型

富采（3714）在環境與社會領域的永續轉型布局近期屢獲肯定。集團不僅於「2025 TSAA台灣永續行動獎」榮獲兩銀一銅，其永續教育計畫也獲得第九屆台北金鵰微電影展銅獎，顯示公司在資源循環、氣候行動與教育平權上的深耕成果。富采表示，未來將持續深化永續策略，攜手利害關係人共創綠色未來。

在資源循環方面，富采成功將廢棄物管理從線性經濟轉向循環經濟。集團開發金屬鎵回收再利用技術，累積回收超過9,000公斤，創造逾新台幣500萬元的效益。

此外，富采透過導入自動化與AI系統，推動承載帶、卷軸及承載盤的循環再利用，2024年累計減塑達224公噸、減碳2,611公噸CO₂e，展現環境與經濟並重的永續價值。

針對氣候行動，富采承諾以2022年為基準，於2032年達成範疇一與二碳排放絕對減量50.4%。為減少主要排放源四氟化碳（CF₄），採取「源頭減量」與「管末治理」雙軌策略，包含調整製程配方與安裝含氟氣體削減設備。公司說明，2024年已成功減少逾20%的四氟化碳使用量，相當於減碳近3萬公噸CO₂e。

除了環境永續，富采也將專業轉化為社會影響力。富采啟動的「LED科普永續教育計畫」，將LED科技知識帶入偏鄉小學，透過實際動手做培養學生的科學素養與團隊合作能力。此計畫已榮獲台北金鵰微電影展銅獎，並入選《地球解方》永續教育評選，展現公司在社會共榮上的貢獻。