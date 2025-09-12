AI 時代氣候資訊真假難辨 環境部、法務部聯手防漂綠

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
氣候變遷資訊誠信論壇合照。環境部提供
在生成式AI與社群媒體盛行的時代，錯假訊息與「漂綠」風險日益嚴重。環境部強調，唯有透過跨域合作，建立正確、透明、可驗證的氣候資訊生態，才能為台灣淨零轉型奠定信任基礎。

環境部與法務部12日共同舉辦「氣候變遷資訊誠信論壇」，論壇聚焦永續金融、數位治理與企業誠信三大面向，展現台灣與國際接軌的決心。

環境部政務次長謝燕儒指出，資訊公開與誠信是氣候行動的核心。聯合國在2023年提出「全球氣候變遷資訊誠信倡議（GIICC）」，並將於今年的COP30首次納入主題日。台灣政策方向一致，除了透過《環境基本法》與《聯合國反貪腐公約施行法》強化公開機制，也積極推動環境永續與廉潔誠信相關工作，提升政策公信力。

法務部政務次長徐錫祥則提醒，若忽視廉政與透明，氣候治理容易淪為漂綠，進而侵蝕社會信任。他強調，法務部未來將持續落實反貪腐公約，推動行政透明、公私協力與企業誠信治理，並與環境部攜手打造清廉永續的治理環境。

論壇也邀請聯合國GIICC顧問Philip Newell以錄影方式發表演說，他強調，資訊透明是全球治理的基石，但假訊息可能削弱社會對氣候行動的支持。國內則有多位專家與談，金管會處長胡則華介紹「綠色及轉型金融行動方案」與IFRS S1、S2準則，凸顯永續資訊揭露的重要性；智庫驅動公司執行長劉嘉凱則談到數位治理與資料透明化，呼籲政府跨部會合作以爭取社會信任；台灣透明組織協會理事長葉一璋則強調「誠信是永續唯一途徑」，反漂綠只是手段，核心仍在誠信經營。

環境部強調，資訊誠信不只是社會資本，更是推動政策可信度與淨零永續行動的根基，唯有以誠信為本，才能確保台灣的氣候行動落實，並與全球邁向淨零。

