「鳳梨外交」展現台日情誼！出口日本占九成 前8月總額達6.7億

台灣鳳梨2021年停止輸中國大陸後，經政府及業者努力拓展市場，今年輸往日本銷售額，截至今年前8月已來到6.7億。對此，賴總統於社群平台上表示，他要感謝日本友人力挺自由鳳梨與台灣農民，也歡迎更多日本朋友來台品嚐各式鳳梨料理。

賴總統指出，自從2021年中國大陸禁止輸入台灣鳳梨後，日本成為台灣鳳梨最大買家；今年前8個月，台灣鳳梨對日出口就高達台幣6.7億。他要感謝日本友人力挺自由鳳梨與台灣農民，也歡迎更多日本朋友來台品嚐各式鳳梨料理。

根據農業部最新統計，今年前8月鳳梨出口額為2,392萬美元（約新台幣7.2億），出口量為1.7萬噸。前三大買家依序為日本、香港、新加坡。

其中，對日出口額達2,232萬美元（約新台幣6.7億）、出口量為1.59萬公噸；對香港出口額為52.8萬美元（約新台幣1,600萬）、出口量398噸；輸往新加坡的金額為36.7萬美元（約新台幣1,112萬）、出口量277噸。