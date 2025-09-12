快訊

聯合航空波音737故障！緊急迫降日本關西機場 逾百乘客撤離畫面曝

遭綠營指控與盜採案地主站一起「大翻車」 柯志恩回應了

楊祐寧升格3寶爸 「開盲盒」性別揭曉！喊話：媽媽辛苦了

大亞美麗家園基金會串連在地行動者 擘劃百年大亞永續藍圖

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
大亞集團董事長沈尚弘。圖／聯合報系資料照
大亞集團董事長沈尚弘。圖／聯合報系資料照

為慶祝大亞集團70周年，由大亞電纜美麗家園基金會舉辦的「2025鳳凰花論壇」今（12）日首次移師台北，近300位來自企業、學界、非營利組織與青年世代齊聚微風藝文展演中心，共同聚焦「從土地到海洋、從流域到建築」的永續實踐。

基金會自2011年成立以來，持續舉辦「鳳凰花論壇」與「綠集合徵選」，累計支持近200組地方行動者。今年特別邀請歷屆「綠集合徵選」得主「回娘家」，分享他們如何持續累積永續實踐的影響力，也展現大亞長期陪伴在地的承諾。

大亞集團董事長暨基金會董事長沈尚弘表示：「70年來，大亞從輸送電的纜線，延伸為串起責任與信任的線。我們深信，企業不只是經濟的參與者，更應是社會的實踐者。真正的改變，不是喊口號，而在於願意蹲下身去做地方真正需要的事。」他舉例，無論是協助修復山徑到守護河川與海洋，這些行動雖然細微，卻逐漸匯聚成推動社會改變的力量。「當一代代人願意接力，善的力量就能推動土地變得更好，這正是鳳凰花論壇的初衷與力量所在。」

沈尚弘說，「2025鳳凰花論壇」搭建了一個舞台，把聚光燈投向那些為土地發聲、為海洋清理以及默默行動的雙手，讓更多人看見這群為台灣永續未來付出的實踐者與專家。論壇以「把雙手弄髒，把家園變美」為核心精神，從山林棲地、流域治理到社區空間三大面向切入。台灣千里步道協會、媽祖魚保育聯盟、海湧工作室、洪雅書房等在地團體，也在現場親自分享第一線的挑戰與成果。

沈尚弘接著說，「2025鳳凰花論壇」不僅是思想交流，更是一個行動串聯。從修復山徑、守護河川，到記錄海底影像與推動建築減碳，許多團體與志工長年默默耕耘，這些在地力量呼應大亞長期推動社會創新、能源永續與地方創生的承諾，也展現了跨世代共同參與、攜手守護家園的決心。

沈尚弘強調，70周年不是終點，而是大亞邁向百年的新起點。未來，大亞將持續扎根土地，結合能源專業推動淨零永續，並在氣候行動、再生能源、永續供應鏈與社會公益等面向持續發揮影響力。唯有更多人願意攜手同行，這片土地才會更美，家園才能真正永續，大亞70年的承諾，也將成為推動世代共好的力量。

再生能源

延伸閱讀

收出養媒合修法限全國性法人 衛部輔導受影響機構

管理加嚴 全國性機構才可媒合收出養 衛福部：將輔導受影響機構轉型

興富發買台中千坪地

大亞、億泰 押逾三個月

相關新聞

「鳳梨外交」展現台日情誼！出口日本占九成 前8月總額達6.7億

台灣鳳梨2021年停止輸中國大陸後，經政府及業者努力拓展市場，今年輸往日本銷售額，截至今年前8月已來到6.7億。對此，賴...

大亞美麗家園基金會串連在地行動者 擘劃百年大亞永續藍圖

為慶祝大亞集團70周年，由大亞電纜美麗家園基金會舉辦的「2025鳳凰花論壇」今（12）日首次移師台北，近300位來自企業...

餐飲創業主談到保險心好累 公勝保經GOGOBO企業保險館提供一站式服務

根據求職網站的統計指出，高達9成的勞工都懷抱有「創業夢」，創業熱門首選以技術門檻較低的茶飲、咖啡、麵包與餐飲業為主。只是...

華航蟬聯APEX五星殊榮 締造十屆榮耀里程碑

中華航空再度榮獲國際航空乘客體驗協會（APEX）「五星航空獎」（Five Star Global Airline），達成...

長榮航空榮獲APEX「五星級航空」及「最佳座椅舒適度」雙獎肯定

全球知名航空乘客體驗協會（APEX）昨（11）日在美國加州長灘市舉行頒獎典禮，長榮航空再度脫穎而出，榮獲「全球五星級航空...

國際油價下跌 下週汽柴油估持平或降1角

全球石油庫存大幅增加，國際油價下跌。按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估15日凌晨零時起，汽、柴油每公升不調整或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。