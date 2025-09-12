大亞美麗家園基金會串連在地行動者 擘劃百年大亞永續藍圖

為慶祝大亞集團70周年，由大亞電纜美麗家園基金會舉辦的「2025鳳凰花論壇」今（12）日首次移師台北，近300位來自企業、學界、非營利組織與青年世代齊聚微風藝文展演中心，共同聚焦「從土地到海洋、從流域到建築」的永續實踐。

基金會自2011年成立以來，持續舉辦「鳳凰花論壇」與「綠集合徵選」，累計支持近200組地方行動者。今年特別邀請歷屆「綠集合徵選」得主「回娘家」，分享他們如何持續累積永續實踐的影響力，也展現大亞長期陪伴在地的承諾。

大亞集團董事長暨基金會董事長沈尚弘表示：「70年來，大亞從輸送電的纜線，延伸為串起責任與信任的線。我們深信，企業不只是經濟的參與者，更應是社會的實踐者。真正的改變，不是喊口號，而在於願意蹲下身去做地方真正需要的事。」他舉例，無論是協助修復山徑到守護河川與海洋，這些行動雖然細微，卻逐漸匯聚成推動社會改變的力量。「當一代代人願意接力，善的力量就能推動土地變得更好，這正是鳳凰花論壇的初衷與力量所在。」

沈尚弘說，「2025鳳凰花論壇」搭建了一個舞台，把聚光燈投向那些為土地發聲、為海洋清理以及默默行動的雙手，讓更多人看見這群為台灣永續未來付出的實踐者與專家。論壇以「把雙手弄髒，把家園變美」為核心精神，從山林棲地、流域治理到社區空間三大面向切入。台灣千里步道協會、媽祖魚保育聯盟、海湧工作室、洪雅書房等在地團體，也在現場親自分享第一線的挑戰與成果。

沈尚弘接著說，「2025鳳凰花論壇」不僅是思想交流，更是一個行動串聯。從修復山徑、守護河川，到記錄海底影像與推動建築減碳，許多團體與志工長年默默耕耘，這些在地力量呼應大亞長期推動社會創新、能源永續與地方創生的承諾，也展現了跨世代共同參與、攜手守護家園的決心。

沈尚弘強調，70周年不是終點，而是大亞邁向百年的新起點。未來，大亞將持續扎根土地，結合能源專業推動淨零永續，並在氣候行動、再生能源、永續供應鏈與社會公益等面向持續發揮影響力。唯有更多人願意攜手同行，這片土地才會更美，家園才能真正永續，大亞70年的承諾，也將成為推動世代共好的力量。