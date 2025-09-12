快訊

關稅再談判？美中代表將赴西班牙會談 討論「這些經貿問題」

「美濃大峽谷」連環爆 大樹光電場里長批：陳其邁沒要選舉沒那麼認真

保守派盟友柯克遭槍擊身亡 川普稱嫌犯被拘留：希望判死刑

聽新聞
0:00 / 0:00

信實保全：爭取桃機航廈清潔標案 投入智慧化停車場經營

中央社／ 台北12日電
信實保全12日舉行法人說明會，董事長楊文榮（左2）表示，看好2027年大型標案商機，如現在承做的桃機1、2期航廈清潔業務在後年到期，將爭取重新投標時再續標，而新增的3航廈清潔業務相當1、2期航廈兩航廈加起來的量，也將積極爭取。中央社
信實保全12日舉行法人說明會，董事長楊文榮（左2）表示，看好2027年大型標案商機，如現在承做的桃機1、2期航廈清潔業務在後年到期，將爭取重新投標時再續標，而新增的3航廈清潔業務相當1、2期航廈兩航廈加起來的量，也將積極爭取。中央社

信實保全董事長楊文榮今天表示，下半年營運應與上半年持平，明年也差不多，不過2027年有大型標案包括現已承作的桃機1、2期航廈清潔業務，因合約到期重新招標，以及新增第3航廈的清潔業務標案，信實將會積極爭取，另也會投入智慧化停車場經營。

信實保全今天舉行法人說明會，楊文榮指出，明年會做業務調整，放棄利潤不佳案場，2027年因有大型標案，如現在承做的航機1、2期航廈清潔業務在2027年到期，將爭取重新投標時再續標，而新增的3航廈清潔業務相當1、2期航廈兩航廈加起來的量，也將積極爭取。

信實保全副總經理趙雪吟表示，台鐵北中南東4區清潔業務只拿到一半，仍有大拓展空間；台鐵洗車案明年底到期，標案為3年約新台幣20幾億元水準，將再爭取續標，希望明年4區標案都拿到。

趙雪吟說明，除政府標案，科技廠部分，目前鎖定半導體廠擴廠需求，後年高雄新廠還有機會合作；2024年續標案有108件，得標95件，得標率87.96%；新標案51件，參與標案31件，得標率60.78%。因爭取最有利標參與投標，放棄價格標，所以有些既有標案未再續標，但整體而言，近幾年全年營收都超過前一年。

他說，已委託資訊廠商開發智慧廁所，也接獲醫院需求，建置智慧廁所，這方面的營收不高，但卻有小補。

趙雪吟強調，停車場管理比較屬於異業經營的部分也會投入，停車場將採智慧化管理，以地域發展為主，結合本業發展。

信實今年1至8月合併營收新台幣23.77億元，年增9.11%。楊文榮說，今年前8月營收較去年同期增加，主要是新增台鐵板橋車站合約，某半導體廠、大飯店清潔業務。

另外，北捷5條線除文湖線的保全與清潔業務不是信實，其餘皆是信實承接；高鐵曾接過9個站的清潔業務，但因之後高鐵採價格標，而非最有利標，信實於前2年起放棄投標。

信實強調，依規定不能用外勞，都要有身份證，至少也有工作證明才能錄用，且以全職為主，占98%以上，但因部分案場有特殊需求，才有部分工時員工。員工保持7至8成的穩定度，雖然高齡員工較多，但愈加穩定，只是近來發現職災發生率增加必須解決。

AI 營收 桃機 機捷 停車場

延伸閱讀

台灣無人機產業！進入十倍速成長

中科院標案機密外洩…林姓技術師刪LINE滅證 法院裁定羈押禁見

確定資料外洩！中科院機密標案是否遭兜售 桃檢立案偵辦

黃國昌：中科院推脫不處理機密兜售案 拒絕收件還要檢舉人自行打電話

相關新聞

AI 時代氣候資訊真假難辨 環境部、法務部聯手防漂綠

在生成式AI與社群媒體盛行的時代，錯假訊息與「漂綠」風險日益嚴重。環境部強調，唯有透過跨域合作，建立正確、透明、可驗證的...

信實保全：爭取桃機航廈清潔標案 投入智慧化停車場經營

信實保全董事長楊文榮今天表示，下半年營運應與上半年持平，明年也差不多，不過2027年有大型標案包括現已承作的桃機1、2期...

「鳳梨外交」展現台日情誼！出口日本占九成 前8月總額達6.7億

台灣鳳梨2021年停止輸中國大陸後，經政府及業者努力拓展市場，今年輸往日本銷售額，截至今年前8月已來到6.7億。對此，賴...

大亞美麗家園基金會串連在地行動者 擘劃百年大亞永續藍圖

為慶祝大亞集團70周年，由大亞電纜美麗家園基金會舉辦的「2025鳳凰花論壇」今（12）日首次移師台北，近300位來自企業...

餐飲創業主談到保險心好累 公勝保經GOGOBO企業保險館提供一站式服務

根據求職網站的統計指出，高達9成的勞工都懷抱有「創業夢」，創業熱門首選以技術門檻較低的茶飲、咖啡、麵包與餐飲業為主。只是...

華航蟬聯APEX五星殊榮 締造十屆榮耀里程碑

中華航空再度榮獲國際航空乘客體驗協會（APEX）「五星航空獎」（Five Star Global Airline），達成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。