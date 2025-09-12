信實保全：爭取桃機航廈清潔標案 投入智慧化停車場經營

信實保全董事長楊文榮今天表示，下半年營運應與上半年持平，明年也差不多，不過2027年有大型標案包括現已承作的桃機1、2期航廈清潔業務，因合約到期重新招標，以及新增第3航廈的清潔業務標案，信實將會積極爭取，另也會投入智慧化停車場經營。

信實保全今天舉行法人說明會，楊文榮指出，明年會做業務調整，放棄利潤不佳案場，2027年因有大型標案，如現在承做的航機1、2期航廈清潔業務在2027年到期，將爭取重新投標時再續標，而新增的3航廈清潔業務相當1、2期航廈兩航廈加起來的量，也將積極爭取。

信實保全副總經理趙雪吟表示，台鐵北中南東4區清潔業務只拿到一半，仍有大拓展空間；台鐵洗車案明年底到期，標案為3年約新台幣20幾億元水準，將再爭取續標，希望明年4區標案都拿到。

趙雪吟說明，除政府標案，科技廠部分，目前鎖定半導體廠擴廠需求，後年高雄新廠還有機會合作；2024年續標案有108件，得標95件，得標率87.96%；新標案51件，參與標案31件，得標率60.78%。因爭取最有利標參與投標，放棄價格標，所以有些既有標案未再續標，但整體而言，近幾年全年營收都超過前一年。

他說，已委託資訊廠商開發智慧廁所，也接獲醫院需求，建置智慧廁所，這方面的營收不高，但卻有小補。

趙雪吟強調，停車場管理比較屬於異業經營的部分也會投入，停車場將採智慧化管理，以地域發展為主，結合本業發展。

信實今年1至8月合併營收新台幣23.77億元，年增9.11%。楊文榮說，今年前8月營收較去年同期增加，主要是新增台鐵板橋車站合約，某半導體廠、大飯店清潔業務。

另外，北捷5條線除文湖線的保全與清潔業務不是信實，其餘皆是信實承接；高鐵曾接過9個站的清潔業務，但因之後高鐵採價格標，而非最有利標，信實於前2年起放棄投標。

信實強調，依規定不能用外勞，都要有身份證，至少也有工作證明才能錄用，且以全職為主，占98%以上，但因部分案場有特殊需求，才有部分工時員工。員工保持7至8成的穩定度，雖然高齡員工較多，但愈加穩定，只是近來發現職災發生率增加必須解決。