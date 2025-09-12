華航蟬聯APEX五星殊榮 締造十屆榮耀里程碑

快訊

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
9月起豪華經濟艙推出全新耳罩式降噪耳機，讓旅客在飛行中，能立刻一鍵切換到放鬆模式，盡享舒適飛行。圖／中華航空提供
華航空再度榮獲國際航空乘客體驗協會（APEX）「五星航空獎」（Five Star Global Airline），達成蟬聯十屆的歷史里程碑。APEX評比為全球唯一全面依據旅客實際回饋的獎項，今年綜合超過600家航空公司、百萬趟經認證航班的評價，華航憑藉卓越服務與細膩體驗脫穎而出，彰顯持續以真誠待客的品牌精神。

秉持「華航品質從心做起」的服務理念，華航持續以旅客需求為核心，全面升級機上體驗。A330客艙影視系統近期更新，導入Fantasy Sky無線影音娛樂平台，旅客可透過個人電子裝置享受電影、電視、音樂等多媒體串流。777、A350與A321neo三大機型則全面開放機上Wi-Fi，支援網頁瀏覽與即時訊息傳輸，讓旅程更隨心所欲。

在影音娛樂方面，華航提供近400部影片與短片，涵蓋HBO Max、Paramount+等熱門影集，並精選超過360張音樂專輯與多元Podcast主題。自9月起，豪華經濟艙同步升級耳罩式降噪耳機，兼具細膩音質與舒適設計，讓旅客在飛行中輕鬆切換放鬆模式。

餐飲服務同樣展現五星水準。華航長期攜手米其林星級餐廳與知名品牌推出聯名餐點，每季與頤宮、米香、燈燈庵、雙月食品社、陽明春天、陳耀訓·麵包埠、法朋烘焙甜點坊、五桐號等名店合作，並依不同航線設計特色美饌。飲品方面，從Sharetea黑糖珍珠鮮奶茶、百香果珍珠氣泡飲，到ChaTraMue手標泰奶、SUNMAI金色三麥與BLAH BLAH Bar特調，皆深受國際旅客喜愛。

2025年，華航更獲得多項國際肯定：榮獲「PAX International」讀者票選「亞洲最佳商務艙旅行包」及「亞洲最佳豪華經濟艙旅行包」，「Onboard Hospitality」頒發「最佳機上特色餐或產品」，「Global Brands」評選為「亞洲最佳航空領航獎」，並連續六年蟬聯「Global Traveler」「北亞最佳航空」。此外，華航機上雜誌「Dynasty」亦於APEX年度出版大獎中榮獲「雜誌版面設計卓越獎」及「電子期刊卓越獎」。

一系列榮耀再度印證華航在國際航空舞台的領導地位，持續以最用心的服務打造五星飛行體驗。

為履行「華航品質從心做起」之服務宣言，以旅客需求為核心，從機上Wi-Fi、影音娛樂到餐飲美饌，不斷精進每一項服務細節。圖／中華航空提供
中華航空榮獲 APEX 國際航空乘客體驗協會五星航空獎殊榮，由美洲地區行銷協理張邱驊(右)出席代表受獎，見證蟬連十屆的榮耀時刻。圖／中華航空提供
