長榮航空榮獲APEX「五星級航空」及「最佳座椅舒適度」雙獎肯定

聽新聞
攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
航空乘客體驗協會APEX於美國加州長灘市舉行頒獎典禮，長榮航空榮獲「全球五星級航空公司」及「最佳座椅舒適度」雙料大獎，由長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁(右二)出席領獎。圖／長榮航空提供

全球知名航空乘客體驗協會（APEX）昨（11）日在美國加州長灘市舉行頒獎典禮，長榮航空再度脫穎而出，榮獲「全球五星級航空公司（Five Star Global Airline）」及「最佳座椅舒適度（Best Global Seat Comfort Award）」兩項大獎，展現卓越服務與硬體品質。

APEX與Future Travel Experience（FTE）共同舉辦之博覽會，是全球航空產業最具規模的盛會之一。此次評比涵蓋超過600家航空公司、逾100萬航班旅客回饋，並由外部專業審核公司查驗。評選項目包含「客艙舒適度」、「服務」、「餐飲」、「娛樂」及「網路」等。長榮自2018年起已連續八年獲評為「全球五星級航空」，今年更憑藉優質座椅設計，再添「最佳座椅舒適度」殊榮。

長榮航空始終以安全與服務為核心價值，並持續推陳出新。近期與法日潮流品牌Maison Kitsuné跨界合作，推出全新過夜包、睡衣及拖鞋；同時與長榮空廚攜手，為桃園—紐約航線全艙等旅客量身打造全新菜單，進一步提升飛行體驗。

長榮在各大國際評比中屢獲肯定，除此次APEX大獎外，也已連續十年榮獲SKYTRAX「五星級航空公司」評選，並在AirlineRatings.com 2025年「全球二十五大最安全航空公司」中名列第7。長榮航空將持續精進軟硬體服務，為旅客打造安全、舒適且難忘的五星級旅程。

長榮航空榮獲APEX「最佳座椅舒適度」獎項肯定，今年推出全新的第四代豪華經濟艙座椅，提供旅客類商務艙的舒適體驗。圖／長榮航空提供

