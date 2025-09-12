長榮航空榮獲APEX「五星級航空」及「最佳座椅舒適度」雙獎肯定

全球知名航空乘客體驗協會（APEX）昨（11）日在美國加州長灘市舉行頒獎典禮，長榮航空再度脫穎而出，榮獲「全球五星級航空公司（Five Star Global Airline）」及「最佳座椅舒適度（Best Global Seat Comfort Award）」兩項大獎，展現卓越服務與硬體品質。

APEX與Future Travel Experience（FTE）共同舉辦之博覽會，是全球航空產業最具規模的盛會之一。此次評比涵蓋超過600家航空公司、逾100萬航班旅客回饋，並由外部專業審核公司查驗。評選項目包含「客艙舒適度」、「服務」、「餐飲」、「娛樂」及「網路」等。長榮自2018年起已連續八年獲評為「全球五星級航空」，今年更憑藉優質座椅設計，再添「最佳座椅舒適度」殊榮。

長榮航空始終以安全與服務為核心價值，並持續推陳出新。近期與法日潮流品牌Maison Kitsuné跨界合作，推出全新過夜包、睡衣及拖鞋；同時與長榮空廚攜手，為桃園—紐約航線全艙等旅客量身打造全新菜單，進一步提升飛行體驗。