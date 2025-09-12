國際油價下跌 下週汽柴油估持平或降1角
全球石油庫存大幅增加，國際油價下跌。按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估15日凌晨零時起，汽、柴油每公升不調整或調降新台幣0.1元。
按此預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元至27.4元、95無鉛汽油每公升28.8元至28.9元、98無鉛汽油每公升30.8元至30.9元、超級柴油每公升26.3元至26.4元。
中油累算至9月11日的調價指標7D3B週均價為68.99美元，較上週69.69美元下跌0.7美元。本週新台幣兌美元匯率為30.389元，較上週30.671元升值0.282元。
依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.4元，柴油調降0.1元。
不過，中油啟動平穩措施後，預估下週每公升汽油不調整或調降0.1元、柴油不調整或調降0.1元，實際調整金額將於14日中午12時公布。
