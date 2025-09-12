清景麟打造幸福企業 斥資千萬安排200位員工赴日本世博看建築地標

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
清景麟打造幸福企業，斥資千萬元讓200名員工到日本世博看建築地標。清景麟提供
清景麟集團打造「幸福企業」，斥資千萬元安排逾200位員工赴日參訪大阪世界博覽會與多處建築地標， 深化團隊與全球建築趨勢的連結，落實企業文化「走出辦公室、走進世界」。

清景麟創辦人林聰麟、董事長林湘甯12日指出，集團深耕台灣20年，事業涵蓋地產開發、建設營造、城市美學與公益教育，並長期與隈研吾、安藤忠雄、SCDA等國際建築大師合作，為台灣打造具世界視野的生活空間。

為強化與全球設計趨勢的連結，清景麟集團2025年啟動「幸福企業 × 國際視野」行動計畫，投入千萬元預算，安排逾200位員工前往日本，實地參訪大阪世界博覽會、安藤忠雄多件代表性建築，並深入探索多處當代建築地標。

參訪全程由創辦人林聰麟、董事長林湘甯親自規劃，涵蓋設計、企劃、工程、營運等多部門參與，進行為期多日的導覽與學習交流。

林聰麟表示，「一流的建築來自一流的視野。走進世界，是創造世界級作品的起點。」林湘甯指出，與世界級作品面對面，是投資、也是文化，期待團隊從這場實戰中，培養與國際對話的能力。

清景麟設計部協理陳順聖說，這次參訪世博會與多處建築地標，是一場重新理解建築價值的旅程。從世博的國際視野，到安藤忠雄作品中很有心得，「設計不只是圖面，而是要能與自然、與人產生共鳴」。

他說：「這趟旅程讓我更確信，好的建築，來自對細節的堅持、對環境的理解，以及對生活的尊重。未來也希望能把這份體會，實踐在我們每一個案子中。」

林湘甯強調，集團將持續推動跨國交流與專案學習，讓每一位員工都能走向世界、看見更大的自己。

清景麟集團創辦人林聰麟打造幸福企業。記者林政鋒攝影
