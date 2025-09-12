全台住宅平均屋齡破31年！老屋、小宅成買賣主流

台灣住宅市場交易結構持續老化且小宅化。內政部最新統計顯示，今年第2季全國住宅買賣平均屋齡已達31.1年，屋齡超過25年的中古屋成為交易主流，占比高達近七成；另一方面，買賣住宅的平均面積僅31.5坪，其中15至35坪的中小宅最受青睞，顯現當前居住市場呈現「老屋、小宅當道」的趨勢。

進一步觀察交屋屋齡結構，30至40年的房屋最多，占比26%，其次是40至50年的老宅，達23.5%，代表近五成以上的交易物件都已邁入30年以上的「熟齡屋」；相對來說，新成屋供給稀少，10年內的住宅合計僅占一成左右。

若從面積來看，最熱門的產品落在15至35坪，尤其25至35坪最具交易量，達27.8%，其次是15至25坪，占25.8%，小宅需求合計已超過四成，顯示單身族、小家庭的購屋力道強勁；相較之下，45坪以上大坪數住宅的占比僅約17%，而且隨坪數愈大，市場接受度愈低。

觀察縣市差異，北台灣交易明顯集中於小坪數產品，以台北市為例，平均面積僅27.3坪，且15至25坪就占比27%，15坪以下小宅也高達24%，反映高房價壓力下，購屋族群被迫縮小坪數；同時，台北市的平均屋齡達36.9年，全台最高，顯示市中心房屋老化嚴重。

新北市情況也跟台北市類似，平均屋齡31.9年，40至50年老屋交易比例近25%，但買方偏好27坪左右的中小宅，15至25坪及25至35坪合計超過六成。

台中市平均屋齡33.8年，30至40年老屋占比高達41%，顯示當地中古屋供給壓倒性；而平均交易面積30.7坪，仍以25至35坪為主流，但15坪以下小宅占比也逾兩成，反映雙向需求並存；台南市則顯示自住偏好大宅的特色，平均面積達36.6坪，45坪以上住宅比率超過兩成，明顯高於全國平均。

高雄市的交易結構則與北部相似，呈現中古屋與小宅並重，平均屋齡31年，30至40年的房屋占比達30.9%，25至30年和40至50年老宅也各有一成五以上，10年內新屋僅占4%；平均面積31.9坪，其中15至25坪與25至35坪合計超過五成。

數據顯現台灣住宅市場已進入「高齡化」與「小宅化」雙重趨勢。北部受限於高房價與供給稀少，新成屋比例低，小宅交易占比持續攀升；中南部則因土地相對充裕，大坪數需求仍有支撐，但老屋壓力同樣存在，未來政策端的都市更新、危老改建以及老宅延壽仍是市場關注重點。