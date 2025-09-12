凱基證券獲「台灣永續行動獎」 四獎項 展現 ESG 實力

凱基證券以實質行動回應氣候危機、友善金融、永續消費與無塑海洋四大永續挑戰，獲台灣永續能源研究基金會「台灣永續行動獎」四獎項，包括「SDG 10有愛無礙待客如己」金獎、「SDG 12永續採購新力量」銀獎與「SDG 13雙軌淨零行動、SDG 14《海好友你》永續行動」銅獎，展現企業內外整合的永續力。

凱基證券長期致力發揮金融專業、導入國際框架並結合在地行動，持續深耕聯合國永續發展目標（SDGs），本次獲獎展現出四大亮點，首先凱基證券以「公平同理，待客如己」的服務理念，推動無障礙官網設計、友善服務流程與硬體設備，同時升級「隨身e策略」APP語音功能，提升視障與高齡者金融可近性，獲「SDG 10有愛無礙待客如己」金獎肯定；其次，凱基證券整合綠色採購、在地採購、供應鏈管理與員工參與四大主軸，2024年綠色採購比例達19.41%，年增56%，舉辦永續小農市集，打造從採購到消費的責任經濟鏈，獲頒「SDG 12永續採購新力量」銀獎。

在推動氣候及生態守護方面，凱基證券導入TCFD、SBTi與ISO碳盤查，2024年自身營運溫室氣體總排放量較基準2022年下降33%，綠電使用率達23.79%，投資組合具SBT目標設定占比達26.7%，綠色債券承銷規模亦較前年近倍增成長，展現金融引導低碳轉型的能力；同時串聯營業據點、志工同仁及外部專業倡議團體，導入公民科學家行動，2024年辦理30場以上海洋守護活動，例如淨灘、海洋倡議活動、展覽等，積極推廣日常減塑、循環經濟與海洋教育，分別摘下「SDG 13雙軌淨零行動、SDG 14《海好友你》永續行動」兩項銅獎。

凱基證券視ESG為企業韌性與價值創造的關鍵引擎，透過董事會ESG治理、內部制度建構與外部倡議參與，結合員工與在地夥伴力量，從金融、環境到社會包容全面布局，落實長期永續轉型。未來將持續深化與環境、社會的連結，深耕企業社會責任，同創永續未來。