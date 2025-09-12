快訊

凱基證券獲「台灣永續行動獎」 四獎項 展現 ESG 實力

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
凱基證券榮獲「台灣永續行動獎」四項大獎，由財政部常務次長謝鈴媛（左）、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右）頒獎，凱基證券資深副總經理邱媛貞（中）代表領獎。凱基證券／提供 黃彥宏
凱基證券榮獲「台灣永續行動獎」四項大獎，由財政部常務次長謝鈴媛（左）、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右）頒獎，凱基證券資深副總經理邱媛貞（中）代表領獎。凱基證券／提供 黃彥宏

凱基證券以實質行動回應氣候危機、友善金融、永續消費與無塑海洋四大永續挑戰，獲台灣永續能源研究基金會「台灣永續行動獎」四獎項，包括「SDG 10有愛無礙待客如己」金獎、「SDG 12永續採購新力量」銀獎與「SDG 13雙軌淨零行動、SDG 14《海好友你》永續行動」銅獎，展現企業內外整合的永續力。

凱基證券長期致力發揮金融專業、導入國際框架並結合在地行動，持續深耕聯合國永續發展目標（SDGs），本次獲獎展現出四大亮點，首先凱基證券以「公平同理，待客如己」的服務理念，推動無障礙官網設計、友善服務流程與硬體設備，同時升級「隨身e策略」APP語音功能，提升視障與高齡者金融可近性，獲「SDG 10有愛無礙待客如己」金獎肯定；其次，凱基證券整合綠色採購、在地採購、供應鏈管理與員工參與四大主軸，2024年綠色採購比例達19.41%，年增56%，舉辦永續小農市集，打造從採購到消費的責任經濟鏈，獲頒「SDG 12永續採購新力量」銀獎。

在推動氣候及生態守護方面，凱基證券導入TCFD、SBTi與ISO碳盤查，2024年自身營運溫室氣體總排放量較基準2022年下降33%，綠電使用率達23.79%，投資組合具SBT目標設定占比達26.7%，綠色債券承銷規模亦較前年近倍增成長，展現金融引導低碳轉型的能力；同時串聯營業據點、志工同仁及外部專業倡議團體，導入公民科學家行動，2024年辦理30場以上海洋守護活動，例如淨灘、海洋倡議活動、展覽等，積極推廣日常減塑、循環經濟與海洋教育，分別摘下「SDG 13雙軌淨零行動、SDG 14《海好友你》永續行動」兩項銅獎。

凱基證券視ESG為企業韌性與價值創造的關鍵引擎，透過董事會ESG治理、內部制度建構與外部倡議參與，結合員工與在地夥伴力量，從金融、環境到社會包容全面布局，落實長期永續轉型。未來將持續深化與環境、社會的連結，深耕企業社會責任，同創永續未來。

消費 凱基證

相關新聞

國際油價下跌 下週汽柴油估持平或降1角

全球石油庫存大幅增加，國際油價下跌。按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估15日凌晨零時起，汽、柴油每公升不調整或...

華航蟬聯十屆里程碑 旅客欽點五星航空

中華航空（2610）再度獲APEX國際航空乘客體驗協會五星航空獎（Five Star Global Airline），締...

清景麟打造幸福企業 斥資千萬安排200位員工赴日本世博看建築地標

清景麟集團打造「幸福企業」，斥資千萬元安排逾200位員工赴日參訪大阪世界博覽會與多處建築地標， 深化團隊與全球建築趨勢的...

清景麟集團力挺新青安政策調整 強推最有感首購優惠

清景麟集團創辦人林聰麟12日說，力挺「新青安貸款」政策調整，將推出一系列回饋首購族與年輕家庭的專屬方案，詳細內容將於10...

長榮航空再獲APEX肯定 榮登全球五星級航空、最佳座椅舒適度

全球知名的航空乘客體驗協會(APEX, Airline Passenger Experience Association...

永豐金證券「豐富人生」講座 響應金融與社會共好

響應主管機關「金融與社會共好」的期許，永豐金證券連年舉辦「豐富人生」客戶關懷系列活動。8月舉辦「豐富人生─健康理財講座」...

