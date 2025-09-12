永豐金證券「豐富人生」講座響應金融與社會共好 看好AI趨勢帶動美股

響應主管機關「金融與社會共好」的期許，永豐金證券連年舉辦「豐富人生」客戶關懷系列活動。8月舉辦「豐富人生─健康理財講座」，邀請高齡醫學權威關渡醫院院長陳亮恭分享健康活到老的重要性，吸引逾百位貴賓參與，並以心路基金會幸福手作禮盒與客戶串起對社會的愛與關懷。永豐金證券致力於協助客戶資產配置服務，並關注健康生活，以善盡企業社會責任。

媒體報導，《2025全球ETF調查》揭露未來六個月內有69%的投資人考慮把主動式ETF納入投資組合，以追求超額回報。若美國聯準會（Fed）降息，科技股估值有望重估，投資人可聚焦AI、雲端、半導體等趨勢產業。

講座中，永豐金證券協理陳泓睿看好AI趨勢將持續帶動美股表現。他指出，全球持續加碼投資，讓AI成為眾多企業營運的核心動能，科技巨頭如輝達（NVIDIA）、微軟、Alphabet與亞馬遜在AI晶片、雲端運算與企業應用領域持續領先，投資於AI基礎設施及資料中心等資本支出預估將持續成長。他建議投資人下半年關注美國政經局勢與政策發展，並適時逢低布局，鎖定具創新趨勢與強勁產能需求的優質企業，抓住科技創新浪潮中的長線投資機會。

累積財富，也要打造健康人生。關渡醫院院長陳亮恭談「健康長壽人生的理論與實踐」，強調健康管理與預防醫學的重要性，呼籲提早規劃健康與財富，才能實現「身心富足」的理想人生。他結合臨床經驗，分享如何透過飲食、運動與生活習慣，邁向健康長壽。

健康是最重要的資產，唯有身心富足，才能真正享受財富。永豐金證券以客戶不同人生階段的投資需求為核心，致力提供創新數位化與客製化的全方位財富管理服務，同時秉持永續投資理念，積極回饋社會，攜手公益團體傳遞愛心。與客戶共同追求健康、富足的永豐生活，實現身心富足的美好願景。