台水與美光簽訂捐贈協議書 攜手推動台中市管線汰換工程

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣自來水公司宣布與美光科技（Micron）展開公私協力合作，共同推動水資源永續治理。在此合作案中，美光將捐贈新臺幣4,710萬元，支持台水公司所辦理的「台中市自來水管線汰換工程計畫」，並於崇德地區率先啟動老舊管線更新作業，以有效降低漏水率，提升供水品質與穩定性。

台水公司與美光於12日舉行捐贈協議書簽署儀式，由台水公司董事長李嘉榮率領團隊，與美光全球環安衛及永續副總裁Elizabeth Elroy、台灣美光前段晶圓製造暨營運副總裁鍾聯彬共同出席，並在經濟部副司長劉起孝及台中市政府副秘書長林育鴻的見證下，公開簽署合作協議，展現企業社會責任與公共價值兼具的合作典範。

美光科技長期承諾其水資源復育與環境永續目標，此次捐贈不僅協助台水公司加速台中市崇德地區老舊管線汰換，減少水資源流失，保障民生用水安全，更同步推動供水系統韌性建設與水資源循環利用。

台水公司表示，美光科技成為此次「降低漏水率計畫」首位民間捐贈企業，此次合作象徵政府與企業攜手守護台灣珍貴水資源的重大里程碑。期盼藉由本次公私合作新典範，引領更多民間資源投入水資源改善工程，擴大社會參與，共創永續未來。

