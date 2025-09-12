快訊

他見iPhone 17最貴破7萬「都誰在買？」 網曝2種人會有需要

美突擊現代汽車廠 暴露貿易和移民法規間的巨大差距

聽新聞
0:00 / 0:00

星宇航空再獲國際肯定！榮獲2026 APEX 全球五星航空大獎

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
星宇航空獲頒「2026全球五星航空」獎項(2026 Five Star Global Airline)，由北美分公司運務代表林秀蘭出席受獎。
星宇航空獲頒「2026全球五星航空」獎項(2026 Five Star Global Airline)，由北美分公司運務代表林秀蘭出席受獎。

全球知名航空乘客體驗協會(APEX, Airline Passenger Experience Associ-ation)近日於加州長灘會議娛樂中心舉辦2026 APEX大獎頒獎典禮，星宇航空（2646）獲頒「2026全球五星航空」獎項(2026 Five Star Global Airline)，由北美公司運務代表林秀蘭出席受獎。此為星宇航空繼今年榮獲SKYTRAX五星航空殊榮後，再度獲得國際肯定，展現星宇航空的成長已受全球矚目。

星宇航空去年首度獲得APEX五星主要航空殊榮（Five Star Major Airline），隨著今年航網拓展與營運規模擴大，再進一步獲得全球旅客高度肯定，晉身「全球五星航空」（Five Star Global Airline）行列。

星宇航空執行長翟健華表示，能再次獲得APEX五星航空獎殊榮，我們深感榮幸。星宇航空始終致力於提供旅客精品級的服務，並十分重視每位旅客的意見與回饋。這些回饋將成為改進與成長的燃料，推動星宇航空在設備及服務上不斷提升。未來星宇航空亦將保持五星航空品質，帶給全球旅客舒適且安心的精品飛行體驗。

APEX五星航空評鑑為全球唯一依據旅客真實評價進行評選的航空獎項，今年搜集來自超過600家航空公司、百萬趟飛行旅程的旅客回饋，並由獨立第三方稽核公司認證。全球僅有40家航空公司獲得APEX的五星殊榮獎項，也代表星宇航空已躋身全球前7%頂尖航空公司的行列。

繼今年首度榮獲SKYTRAX五星級航空公司殊榮後，星宇航空再度榮獲APEX五星航空獎項，代表整體服務品質獲得全球旅客一致肯定。未來星宇航空將持續拓展航網及機隊規模，同時堅守服務品質與飛安標準，致力帶給旅客最美好的飛行體驗。

飛安 星宇航空

延伸閱讀

星宇航空（2646）回巔峰無望？網悲觀：股性冷、量少難攻「除非有亮眼財報」

受輕颱塔巴影響 星宇航空今明兩天部分港澳航班取消

星宇航空推出《台灣溫度》全球活動 邀世界旅人體驗台灣多重風貌

星宇航空聶國維退休轉顧問 梁文龍接任發言人

相關新聞

台英簽署半導體培力 MOU 強化化合物半導體與量子技術合作

我國駐英國代表姚金祥大使與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones），在外交部政務次長吳志中及英國...

星宇航空再獲國際肯定！榮獲2026 APEX 全球五星航空大獎

全球知名航空乘客體驗協會(APEX, Airline Passenger Experience Associ-ation...

捷運三鶯線通車倒數！一表看全線站點價量 還有6站3字頭

三鶯線工程進度突破九成，預計將於明年正式全線啟用，交通利多有望帶動周邊區域房市表現。永慶房產集團彙整實價登錄資料統計近一...

房仲業進入汰弱留強階段 不動產經紀業備查家數首見減少

近一年房市降溫，交易急凍，房仲業的展店步伐也逐步放緩。根據內政部最新統計，截至今年8月底，全國不動產經紀業備查家數為9,...

「三鶯線通車倒數」全線房價一次看！這站兩天成交一間

三鶯線工程進度突破九成，預計明年正式全線啟用，永慶房產集團彙整實價登錄資料統計近一年三鶯線沿線各站價量，其中，以三峽站最...

高市府舉辦全台唯一航太認證培訓 助業者接軌國際

因應美國關稅及全球航空市場需求激增，高雄市政府經發局於9月8日至11日舉辦全台唯一的「2025航太NADCAP非破壞性檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。