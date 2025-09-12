房仲業進入汰弱留強階段 不動產經紀業備查家數首見減少

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

近一年房市降溫，交易急凍，房仲業的展店步伐也逐步放緩。根據內政部最新統計，截至今年8月底，全國不動產經紀業備查家數為9,294家，較7月底的9,301家減少7家，雖然幅度不大，卻也終結了自2023年1月以來連續31個月的增長趨勢。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，雖然單月下滑幅度不大，但具指標意義，代表過去房市過熱的氛圍已經消退，若市場買氣遲遲沒有回升，房仲業勢必將加速進入汰弱留強的階段。

莊思敏指出，觀察近一年不動產經紀業備查家數變化，去年11月以前，每月仍有4-50家的增長，然而，自從央行推出第七波打炒房及銀行房貸限額後，房市急速降溫，疊加國際政經局勢的不確定性，不僅加重了消費者的觀望情緒，也促使業者放緩進場步伐，導致不動產經紀業擴張動能明顯減弱。

此外，由於退還營業保證金需時1至2年，備查家數與實際市場狀況之間可能存在一定的時間落差，這也意味著，真實市場的冷凍程度，恐怕比帳面數字所顯示的更為驚人。

不過，莊思敏也指出，即便不動產經紀業備查家數出現下滑，但數量仍處於歷史高檔，目前房市交易量大幅萎縮，市場呈現僧多粥少的局面，競爭依然相當激烈。

許多資深業者憑藉其豐富經驗、扎實專業與穩健財力，尚能堅守崗位、靜待下一波市場契機。然而，部分過度依賴投資客案源或現金流不足的門市，很可能在這波盤整期中率先退出市場。另外，一些原本計劃開設新店的投資者，也已轉趨保守，態度更加謹慎。

展望後市，莊思敏表示，近期政策面雖有利多消息，如行政院鬆綁新青安、央行延長換屋族出售舊屋期限等，為市場注入些許信心，但不動產貸款總量管制仍未鬆綁，信用管制措施亦持續實施，9月18日央行理監事會議的決議，將成為影響房市走向的關鍵，若央行政策未見調整，房市表現也很難樂觀看待。

至於房仲業的發展，一切仍取決於交易量能否回穩，若交易量持續低迷，的確不排除加速門市關店與從業人員轉職的可能。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市 央行 房仲

延伸閱讀

華固減量經營 明年不推案

新青安鬆綁日網路聲量逾1.6萬 能買房了嗎？

新青安鬆綁效應 恐難為房市注入活水！年輕人「看得到、吃不到」背後2原因

新青安鬆綁！營建股狂飆7％ 網酸：炒房國家隊集結了

相關新聞

台英簽署半導體培力 MOU 強化化合物半導體與量子技術合作

我國駐英國代表姚金祥大使與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones），在外交部政務次長吳志中及英國...

房仲倒閉潮開始了？不動產經紀業備查家數首見減少

近一年房市降溫，交易急凍，房仲業慘淡，不過，業者大多觀望，加上部分業者持續店，房仲家數仍持續增加。然而撐了一年多，根據內...

房仲業進入汰弱留強階段 不動產經紀業備查家數首見減少

近一年房市降溫，交易急凍，房仲業的展店步伐也逐步放緩。根據內政部最新統計，截至今年8月底，全國不動產經紀業備查家數為9,...

「三鶯線通車倒數」全線房價一次看！這站兩天成交一間

三鶯線工程進度突破九成，預計明年正式全線啟用，永慶房產集團彙整實價登錄資料統計近一年三鶯線沿線各站價量，其中，以三峽站最...

高市府舉辦全台唯一航太認證培訓 助業者接軌國際

因應美國關稅及全球航空市場需求激增，高雄市政府經發局於9月8日至11日舉辦全台唯一的「2025航太NADCAP非破壞性檢...

房貸7成變3成！28萬粉絲網紅急賣新店宅 挨酸「炒房仔」

有28萬名粉絲的網紅「我是老爸，我不要當老爸」，在臉書表示，由於央行打房，先前在新店買的預售屋，原本可貸七成，現在只能貸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。