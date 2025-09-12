房仲業進入汰弱留強階段 不動產經紀業備查家數首見減少

近一年房市降溫，交易急凍，房仲業的展店步伐也逐步放緩。根據內政部最新統計，截至今年8月底，全國不動產經紀業備查家數為9,294家，較7月底的9,301家減少7家，雖然幅度不大，卻也終結了自2023年1月以來連續31個月的增長趨勢。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，雖然單月下滑幅度不大，但具指標意義，代表過去房市過熱的氛圍已經消退，若市場買氣遲遲沒有回升，房仲業勢必將加速進入汰弱留強的階段。

莊思敏指出，觀察近一年不動產經紀業備查家數變化，去年11月以前，每月仍有4-50家的增長，然而，自從央行推出第七波打炒房及銀行房貸限額後，房市急速降溫，疊加國際政經局勢的不確定性，不僅加重了消費者的觀望情緒，也促使業者放緩進場步伐，導致不動產經紀業擴張動能明顯減弱。

此外，由於退還營業保證金需時1至2年，備查家數與實際市場狀況之間可能存在一定的時間落差，這也意味著，真實市場的冷凍程度，恐怕比帳面數字所顯示的更為驚人。

不過，莊思敏也指出，即便不動產經紀業備查家數出現下滑，但數量仍處於歷史高檔，目前房市交易量大幅萎縮，市場呈現僧多粥少的局面，競爭依然相當激烈。

許多資深業者憑藉其豐富經驗、扎實專業與穩健財力，尚能堅守崗位、靜待下一波市場契機。然而，部分過度依賴投資客案源或現金流不足的門市，很可能在這波盤整期中率先退出市場。另外，一些原本計劃開設新店的投資者，也已轉趨保守，態度更加謹慎。

展望後市，莊思敏表示，近期政策面雖有利多消息，如行政院鬆綁新青安、央行延長換屋族出售舊屋期限等，為市場注入些許信心，但不動產貸款總量管制仍未鬆綁，信用管制措施亦持續實施，9月18日央行理監事會議的決議，將成為影響房市走向的關鍵，若央行政策未見調整，房市表現也很難樂觀看待。