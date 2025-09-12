「三鶯線通車倒數」全線房價一次看！這站兩天成交一間

三鶯線工程進度突破九成，預計明年正式全線啟用，永慶房產集團彙整實價登錄資料統計近一年三鶯線沿線各站價量，其中，以三峽站最為熱絡，兩天就能成交一件，台北大學站、鶯桃福德站等生活機能完備、房價相對親民的區段，也吸引不少首購與自住族群布局。

觀察三鶯線各站點的房市表現，位於三峽區核心的三峽站表現最為亮眼，近一年成交達184件，平均單價則為每坪45.4萬元，為三鶯線上價量最高的站點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，三峽站距離舊市區三峽老街不遠，同時享有北大特區商圈與多所學校的生活機能，加上鄰近土城、桃園等地，兼具生活便利與交通優勢，吸引大量通勤族與自住需求族群入主。

坐落於北大特區的台北大學站近一年交易量達75件僅次三峽站，也是三鶯線上房市表現亮眼的捷運站點。

陳金萍表示，北大特區規劃住宅區占比大、區域大樓林立，居住環境良好，近年來入住的人愈來愈多，生活機能則以學城路、北大路商圈為主。三鶯線通車後可望大幅縮短雙北間往來的交通時間，提升當地交通便利性。

此外，區域內擁有從國小到大學的完善教育資源，文教氣息濃厚。台北大學站周遭房價較雙北核心地區低，對預算有限的購屋族頗具吸引力，也十分適合家庭入主。

坐落於鶯歌區的5個站點，在三鶯線通車後，也將大幅改善過往公共交通方面不足的問題。目前各站點平均單價均在3字頭，房價相對親民，入手門檻低，搭配捷運通車後的交通利多，未來仍具備增值潛力。

其中，鶯桃福德站以59件成交量名列三鶯線第三，平均單價則約為每坪33.9萬元。陳金萍表示，鶯桃福德站未來將銜接桃園捷運綠線，實現雙北與桃園生活圈接軌，交通性大幅提升，最受矚目。

除了三峽段、鶯歌段的車站外，三鶯線還有延伸至土城段。在土城區的頂埔站與媽祖田站近一年周邊住宅平均單價則分別為43.4萬元與41.6萬元。

陳金萍表示，頂埔站因為鄰近科技園區及新興重劃區，區域內產業與住宅同步發展，創造出穩定的就業機會與生活需求，加上頂埔站為三鶯線與板南線的交會站，雙捷運優勢大幅提升交通便利性，使得該區吸引有望雙北通勤族與自住客。

至於媽祖田站，陳金萍則表示，目前政府正積極推動捷運共構開發計劃，未來將引入住宅、商業及公共設施的「捷運生活圈」，預計將成為區域新的生活樞紐。