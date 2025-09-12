高市府舉辦全台唯一航太認證培訓 助業者接軌國際

因應美國關稅及全球航空市場需求激增，高雄市政府經發局於9月8日至11日舉辦全台唯一的「2025航太NADCAP非破壞性檢測進階認證培訓」，針對以引擎發動機、起落架、機身結構等Tier 1及Tier 2高階零組件為主要產品的高雄航太業者量身打造，助在地航太業者強化供應鏈優勢，加速取得國際大廠訂單。

經發局長廖泰翔表示，航太產業具高度國際化分工與嚴格品質系統，對金屬精密加工要求極高，能帶動產業技術升級並提升附加價值，是我國重要策略性產業之一。高雄目前聚集22家航太廠商，主要分布在岡山、路竹及仁武，聚落涵蓋引擎發動機、起落架及機身結構等零組件生產。

2024年全台航太產值達1,466億元，高雄貢獻近440億元，占全台約三成，顯示高雄航太產業的重要性。市府除協助廠商取得NADCAP認證外，也推動仁武產業園區、橋頭科學園區開發，致力將高雄打造為全球航太產業的重要供應基地。

廖泰翔強調，美國於5月30日依232國安條款對進口鋼鋁課徵50％關稅，並於6月4日正式生效，對高雄產業造成相當程度影響。然而航太產業進入供應鏈門檻高，多以FOB(離岸價)報價，關稅轉嫁效應有限。市府認為「危機也是轉機」，正積極協助業者藉機「轉骨」升級，朝高值化、數位化及低碳化轉型發展，聚焦高階市場需求，瞄準波音、空巴等國際大廠訂單，積極搶攻國際市場。

經濟部航太產業發展推動小組主任簡志維指出，NADCAP非破壞檢測(NDT)認證門檻高。需通過Level I至III資格認證，並在特定檢測方法下接受專業培訓與考核，強調人員專精度而非數量。

此外，NDT不僅涉及檢測方法的學習，還需要大量實務判讀經驗，才能確保檢測結果的可靠性。他除了感謝高市府提供培訓課程外，也分享經濟部因應關稅與產業升級，已祭出6大面向14項協助措施，總計1,130億預算提供完整的產業支持，他呼籲航太業者在設計、製造到驗證端都可透過中央補助計畫來支持研發與轉型。

來自晟田公司的課程學員表示，一具飛機引擎發動機內有2至3萬個零件，次世代LEAP引擎廣泛使用鈦合金與碳纖維材料，對應的NDT檢測需求大幅提升。全球飛機引擎零組件委託給台灣製造的訂單有75%是在高雄製造加工，很感謝高雄市政府傾聽廠商端的需求開設本次課程，縮短NADCAP認證準備的時程，並降低認證培訓成本，效益顯著。

經發局補充，NADCAP(National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program)由美國航太品質評審協會(Performance Review Institute，PRI)主導，是供應商進入波音、空巴等國際供應鏈的必要門檻。配合NADCAP非破壞性檢測(NDT)認證條文修訂改版，納入數位檢測技術內容，本次課程特邀PRI主導稽核員Arden Harry De Brun Jr.來台授課，吸引漢翔、駐龍、朝宇、晟田、公準、嘉華盛等高雄業者，以及璟程小泉精機、元生實業等來自全台的航太廠商參與，自106年以來，高雄市政府已協助88家次業者接受培訓，持續助攻航太業者提升供應鏈位階接軌國際市場。