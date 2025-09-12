房貸7成變3成！28萬粉絲網紅急賣新店宅 挨酸「炒房仔」

有28萬名粉絲的網紅「我是老爸，我不要當老爸」，在臉書表示，由於央行打房，先前在新店買的預售屋，原本可貸七成，現在只能貸三成，資金有限，決定賣掉，目前已和房仲簽約，如果順利賣掉扣稅金大概可以賺900萬。

他直言「我大概已經看到明天的酸民留言，1.老爸是炒房仔，2.買不起還要硬買，活該，3.賺太多了吧」。而短短不到一天，已有逾千則留言，有人說只能貸三成好扯，有人祝福他順利賣出，但也確實有不少人酸他就是炒房仔。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，這位網紅購入的是新北市總價6,128萬元的產品，已超過央行對「高總價住宅」的認定門檻。自2020年底以來，央行已連續祭出7波選擇性信用管制措施，針對高總價住宅的貸款成數更是逐步下調，最終壓縮至目前僅能貸款3成，而本案正是受到此項政策影響的典型案例。

莊思敏表示，目前整體房市買氣偏弱，豪宅市場更首當其衝。總價超過6,000萬元的大坪數產品，買方群體原本就有限，如今又受到貸款限制與市場觀望情緒的壓力，成交難度勢必加大，短期內想要快速脫手相當有難度。即便屋主願意釋出極具吸引力的價格，也仍須找到資金實力雄厚、且願意在此時進場的買家，才能順利成交。

「我是老爸，我不要當老爸」11日在臉書表示，他四年前以6,128萬元買的預售屋「合環landmark」，已跟老婆商量決定要賣掉，目前也跟信義房屋完成簽約，這兩天會上架，「如果順利賣掉扣稅金大概可以賺900萬」。

他說，該房子最近一整個月很困擾他，因為明年上半年要交屋，但央行打房的關係，原本可貸款七成，現在問了幾間銀行都只能貸款三成，必須湊四成2,500萬才能交屋。

「我是老爸，我不要當老爸」說，不是無法交屋，但要交屋必須變賣很多資產，考量小孩還小還要教育費用，加上自媒體收入不穩定，決定還是先賣試試看。

他表示，目前只剩下一個月可以合約轉讓，如果沒賣掉，他跟老婆還是會繼續拼拼看，完成四年前的夢想。