全台最大充電網 EVOASIS 宣布全新 APP「七大升級」上線

全台最大充電網EVOASIS今日宣布APP全新升級，並同步推出雙周末「離峰6.5元/度」限時回饋，適用期間為 9/13–9/14、9/20–9/21，活動覆蓋北、中、南60個以上之超級綠洲快充站。本次APP升級聚焦「找站→到站→充電結束」全流程，強化站點地圖、即時排隊資訊、導航與分時費率顯示，並優化充電紀錄，提供更直覺、更安心的充電體驗。

全新EVOASIS APP首推「深色模式」，降低用眼負擔，夜間長途駕駛更舒適；「站點地圖」可即時顯示使用狀態—紅色為使用中、綠色為無人使用。不用切換地圖，車主可一鍵點選「站點資訊與導航」，直達充電站；途中想先估費用？「價格預測」功能可於出發前先查看該站分時費率，心裡更有底。

如果想找別的品牌或特定規格充電樁，「篩選功能」一次搞定：勾選「漫遊站點」，選擇槍頭規格與站點類型，就能跨品牌找到最近距離的充電站；新增「充電報告」，完成充電後會自動生成該段消費明細，金額、功率與時間紀錄，還能一鍵下載收據。行程結束回到家，車主只要打開「紀錄升級」，用30天、60天或自訂區間，就能查看這段時間的總度數與總費用，充電費用一眼掌握。

自2025/9/13（六）00:00至9/14（日）23:59，及2025/9/20（六）00:00至9/21（日）23:59，兩個周末之離峰時段均享每度6.5元。本次優惠涵蓋北、中、南60座以上超級綠洲快充站，無論周末出遊或日常補電，皆可輕鬆享受優惠充電服務。