快訊

Sony Xperia 10 VII搶先開箱！功能升級多了快門鍵 告別21:9螢幕、改橫向鏡頭

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

全台最大充電網 EVOASIS 宣布全新 APP「七大升級」上線

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
EVOASIS董事長陶百群表示，我們將持續精進全台最大充電網的服務體驗，讓充電成為最不需要擔心的事。
EVOASIS董事長陶百群表示，我們將持續精進全台最大充電網的服務體驗，讓充電成為最不需要擔心的事。

全台最大充電網EVOASIS今日宣布APP全新升級，並同步推出雙周末「離峰6.5元/度」限時回饋，適用期間為 9/13–9/14、9/20–9/21，活動覆蓋北、中、南60個以上之超級綠洲快充站。本次APP升級聚焦「找站→到站→充電結束」全流程，強化站點地圖、即時排隊資訊、導航與分時費率顯示，並優化充電紀錄，提供更直覺、更安心的充電體驗。

全新EVOASIS APP首推「深色模式」，降低用眼負擔，夜間長途駕駛更舒適；「站點地圖」可即時顯示使用狀態—紅色為使用中、綠色為無人使用。不用切換地圖，車主可一鍵點選「站點資訊與導航」，直達充電站；途中想先估費用？「價格預測」功能可於出發前先查看該站分時費率，心裡更有底。

如果想找別的品牌或特定規格充電樁，「篩選功能」一次搞定：勾選「漫遊站點」，選擇槍頭規格與站點類型，就能跨品牌找到最近距離的充電站；新增「充電報告」，完成充電後會自動生成該段消費明細，金額、功率與時間紀錄，還能一鍵下載收據。行程結束回到家，車主只要打開「紀錄升級」，用30天、60天或自訂區間，就能查看這段時間的總度數與總費用，充電費用一眼掌握。

自2025/9/13（六）00:00至9/14（日）23:59，及2025/9/20（六）00:00至9/21（日）23:59，兩個周末之離峰時段均享每度6.5元。本次優惠涵蓋北、中、南60座以上超級綠洲快充站，無論周末出遊或日常補電，皆可輕鬆享受優惠充電服務。

APP 快充

相關新聞

台英簽署半導體培力 MOU 強化化合物半導體與量子技術合作

我國駐英國代表姚金祥大使與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones），在外交部政務次長吳志中及英國...

房仲倒閉潮開始了？不動產經紀業備查家數首見減少

近一年房市降溫，交易急凍，房仲業慘淡，不過，業者大多觀望，加上部分業者持續店，房仲家數仍持續增加。然而撐了一年多，根據內...

捷運三鶯線通車倒數！一表看全線站點價量 還有6站3字頭

三鶯線工程進度突破九成，預計將於明年正式全線啟用，交通利多有望帶動周邊區域房市表現。永慶房產集團彙整實價登錄資料統計近一...

房仲業進入汰弱留強階段 不動產經紀業備查家數首見減少

近一年房市降溫，交易急凍，房仲業的展店步伐也逐步放緩。根據內政部最新統計，截至今年8月底，全國不動產經紀業備查家數為9,...

「三鶯線通車倒數」全線房價一次看！這站兩天成交一間

三鶯線工程進度突破九成，預計明年正式全線啟用，永慶房產集團彙整實價登錄資料統計近一年三鶯線沿線各站價量，其中，以三峽站最...

高市府舉辦全台唯一航太認證培訓 助業者接軌國際

因應美國關稅及全球航空市場需求激增，高雄市政府經發局於9月8日至11日舉辦全台唯一的「2025航太NADCAP非破壞性檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。