台水公司與美光簽訂捐贈協議 攜手推動台中市管線汰換

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台水公司與美光簽訂捐贈協議，攜手推動台中市管線汰換工程。記者宋健生/攝影
台灣自來水公司12日宣布，與台灣美光科技(Micron)展開公私協力合作，共同推動水資源永續治理。在此合作案中，美光將捐贈4,710萬元，支持台水公司所辦理的「台中市自來水管線汰換工程計畫」，並於崇德地區率先啟動老舊管線更新作業，以有效降低漏水率，提升供水品質與穩定性。

台水公司與美光於今日舉行捐贈協議書簽署儀式，由台水公司董事長李嘉榮率領團隊，與美光全球環安衛及永續副總裁Elizabeth Elroy、台灣美光前段晶圓製造暨營運副總裁鍾聯彬共同主持。

雙方在經濟部副司長劉起孝及台中市政府副秘書長林育鴻的見證下簽署合作協議，展現企業社會責任與公共價值兼具的合作典範。

李嘉榮指出，美光科技長期承諾其水資源復育與環境永續目標，此次捐贈不僅協助台水公司加速台中市崇德地區老舊管線汰換，減少水資源流失，保障民生用水安全，更同步推動供水系統韌性建設與水資源循環利用。

鍾聯彬表示，台灣是美光在全球重要的生產基地，現有員工超過1萬人，集團對水資源循環利用相當重視，除了支持台中市自來水管線汰換工程，另在桃園石門水庫、南崁溪等也有水資源復育專案，至於廠區更是「每一滴水循環使用3次才排放，絕不浪費」。

台水公司指出，此次合作計畫選定台中市崇德北興小區為標的，此區用水戶約6萬戶，透過管線汰換更新，完整改善區內漏水熱區及潛在漏水點，未來計畫完成後，每年可省下137萬噸的水。

目前，北興小區每日供水量7,431立方公尺，但售水量僅1,245立方公尺，售水率16.75%，換言之，每天流失約6,186噸的水。台水公司預計明年3月施工，汰換4,230公尺管線，明年底完工。

台水公司表示，美光科技成為「降低漏水率計畫」首位民間捐贈企業，此次合作象徵政府與企業攜手守護台灣珍貴水資源的重大里程碑。期盼藉由此次公私合作新典範，引領更多民間資源投入水資源改善工程，擴大社會參與，共創永續未來。

簽約儀式由台水公司董事長李嘉榮(左起)與美光營運副總裁鍾聯彬、永續副總裁Elizabeth Elroy主持。記者宋健生／攝影
