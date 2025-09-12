擔憂未來房市 華固宣布明年不推案

房市冷淡近一年，華固宣布明年將不推案，維持減量經營的模式。這也是繼長虹後，又一家品牌建商計畫二○二六年不推案。

華固指出，去年中央銀行祭出選擇性信用管制、銀行房貸排隊等狀況，皆影響房市買氣，儘管近期政府鬆綁新青安貸款、換屋族期限等措施，但政策針對第二戶貸款等仍有緊箍咒，加上擔憂未來房市狀況，決定持續維持減量經營模式，因此明年暫定不推案。不過，還好建築業界普遍有共識，也都開始減量經營，房市和供需有關，在控制供給下，可以相對穩定一些。

建商坦言，現階段推案常常是「有來人、無成交」，這也造成銷售成本增加，不少同業都傾向減少推案或是延後推案，但因有十八個月動工條款的壓力，仍有許多個案不得不推案。