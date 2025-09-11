聖安外泌體新藥授權國際大廠 ESCO 授權金達2億元、外加5%銷售分潤

聖安生醫（6926）11日宣布，與新加坡生技醫藥大廠ESCO Aster（EA）簽訂「外泌體小分子藥裝載專利技術」授權合約，透過此項授權聖安將可獲得新台幣2億元授權金，以及5%產品銷售衍生利益金。聖安生醫並估計，除了授權金外，未來10-15年此項授權可創造新台幣數十億元的長期收益。

聖安生醫表示，期望結合聖安創新領先的外泌體治療藥物開發技術，與新加坡ESCO Aster 外泌體製劑cGMP設施設備及該公司特有3D Adherent Tide Motion生物反應器專利的優勢，加速推展外泌體裝載小分子藥物於授權地區（東南亞(ASEAN)及紐澳）開發應用。

聖安生醫列名於全球外泌體新藥全球十大研發公司，目前HLA-G標靶外泌體藥物遞送載體（SOB100）已通過美國食品藥物管理局（FDA）臨床一期IND審查，為國際生技醫藥公司發展HLA-G癌細胞精準外泌體新藥的首例，SOB100即將於今(2025)年10月開始進行人體臨床試驗。

ESCO 為外泌體及幹細胞相關產品的國際著名生產商，符合cGMP外泌體製造工廠與設備的國際CDMO，藉由本項專利技術授權合作，聖安可展現外泌體新藥開發的技術優勢，結合ESCO Aster的生產及國際銷售能量，強強合作加速聖安外泌體技術與產品在授權地區及未來全球的擴展應用。

聖安生醫總經理江宏哲表示，放眼全世界，為避免藥物治療毒性副作用或在體內容易被代謝分解，目前主要用微脂體（Liposome）或病毒當載體做體內輸送，但是，這兩種方法各自有體內免疫排斥副作用與基因突變的風險。聖安開發癌細胞專一靶向性的外泌體作為藥物載體，外泌體來自人體自然產生身體耐受性極高，外泌體載體又具有靶向性可被癌細胞快速有效吸收，提高藥物治療效果並大大降低藥物本身對正常細胞的傷害。

聖安生醫已經在動物實驗證明，裝載核酸藥物可有效治療難治且具抗藥性的腦癌。裝載俗稱小紅莓的化療藥物，可提升藥物療效並降低噁心、掉髮、心臟毒性等化療副作用，未來外泌體裝載可裝載化療藥、核酸藥、蛋白藥，醫療應用商機龐大。

新加坡ESCO Aster未來利用這項授權技術，裝載自有的專利化學治療藥物，將可針對不同癌症治療適應症衍生多種外泌體化療產品，在授權地區創造市場優勢，聖安生醫也依合約收取每個產品5%銷售利益金。

聖安生醫表示，目前市售類似產品主要是利用脂質體裝載小分子化療藥的產品Liposomal Doxorubicin，綜合Grand View Resaearch 等市場分析，該藥2023年市場1.2-1.3億美元，2030-2034年可望突破2億美元，年均複合成長率（CAGR）為 5-7%，外泌體作為藥物載體目前仍屬早期但高速成長階段，2024-2025年約為數百萬到數億美元，預測未來5-15年CAGR呈現30%成長，2030年代可望達到數十億美元。以此估計在授權期間聖安透過本項授權除授權金外，聖安此項授權未來10-15年可創造數十億元台幣的長期收益。

董事長黃秋錦表示此次技術授權合約簽訂，開啟了台灣外泌體技術與國際大廠合作的新頁，聖安持續積極推展外泌體創新性與區隔性新藥產品開發大步向前邁進，未來將為全球癌症病人提供安全有效的藥物治療新選擇。