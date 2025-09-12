大成鋼逆向思考 用速度取得利潤

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

大成鋼（2027）是在2017年併購美國通路商帝國鋁業，隔年斥資上百億元收購美國鋁業閒置的鋁捲板工廠，跨進上游製造。因大成鋼有美國本土的製造廠，享有「美國製造」的相對優勢，是此次獲得豐田通商青睞的關鍵。

大成鋼指出，鋁分為三級，一為航太級，其次是汽車用，第三種就是大成鋼所生產的一般用鋁捲。由於一般用鋁捲的價格低，毛利也低，在大成鋼入主之前，這家鋁捲板工廠已停業九年。

大成鋼是目前美國僅存生產一般鋁材工廠的企業，就現實來看，想進口鋁材到美國就必須面對高額關稅，這也是大成鋼的利基。

再者，大成鋼在商業上選擇了另類的「逆向思考」卻讓他「意外得利」。

與一般人的想法不同，大成鋼並不生產必須客製化、認證的航太級或汽車級鋁材，而是選擇大量、一般型的鋁材，以其通路的優勢、創造經濟規模，省去客製化與認證的繁瑣程序，「用速度來積少成多」取得穩定利潤。

大成鋼及其關係企業大國鋼都以同樣的模式經營，大國鋼的螺絲同樣未切入車用產品，畢竟必須客戶認證的產品無法直接透過網路通路販售，既不符合大成鋼的利益，也無法完全運用大成鋼的優勢。

在質精、量少、高毛利的主流製造業商業思維中，大成鋼逆勢而為，主攻大量、一般型的產品，只設定一定程度的毛利率，再挾著自家強大的通路優勢，排除了其他競爭對手，藉此形成了一道護城河。

美國 大成鋼

