華固減量經營 明年不推案

指標建商明年不推案，又一家。房市冷淡近一年，華固（2548）宣布，明年將不推案，維持減量經營的模式。而這也是繼長虹後，又一家品牌建商決定2026年不推新案。

華固指出，去年919央行祭出選擇性信用管制、銀行房貸排隊等狀況，皆影響房市買氣，儘管近期官方鬆綁新青安放款、換屋族期限等措施，但政策針對第二戶貸款等仍有緊箍咒。另外，也考量台灣房市景氣明年恐仍不振，該公司決定維持減量經營模式，因此明年暫定不推案。

建商暫緩推案、購地概況

華固指出，所幸建築業界普遍都有「大環境不佳」的共識，也都開始減量經營，控制供給下，整體市場或可以相對穩定一些。

根據華固原來的規劃，2026年將要推三案，其中，一案總銷54億元的「華固譽誠案」，預計改成今年第4季推出。華固指出，若以區域來看，目前仍以雙北市最為穩定，像「華固譽誠」案是公司首度插旗新北央北的合建案，由於地段位置佳，目前接到不少組電話預約。

今年以來房市買氣差，原因除了央行打炒房外，川普關稅政策也影響到部分資產族群的購屋意願，不論是中古屋、預售屋成交量皆大幅減少，加上買方期待房價能大幅下跌，整個房市觀望氣氛濃厚。

在面對市況轉冷的情況下，不少建商對未來景氣也「保守看待」，甚至選擇延後推案。指標建商中，長虹是近期開「明年不推案」第一槍的業者，進一步說，明年長虹僅會有商辦案，住宅案就暫緩。

除了不推案外，此前已經有建商宣布暫緩購地計畫，有獵地王之稱的興富發去年就宣布暫緩購地，僅會考量都更合建案。長虹在股東會上也表示，因經濟局勢不明、房市不景氣、地價未降，且在手土地庫存足夠，也暫緩購地。亞昕稍早9月初也表示，在地價難降下，決定暫緩購地。

業界指出，近年政府為了抑制房價，祭出不少房市管制措施，但其實是抓錯方向。業界指，房價上漲與通膨、房屋造價、土地價格等成本高升有關，除了部分因科技設廠題材而「炒過頭」的地區外，價格真正下修的區域甚少。但消費者仍在觀望，因此導致市場急凍。

建商坦言，目前多數個案銷售期都拉長不少，現階段推案常常是「有來人、無成交」，而這也會造成銷售成本增加，因此不少同業都傾向減少推案或延後推案。