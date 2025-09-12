豐田投資大成鋼 兩年前開始談合作

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

日本豐田集團要投資大成鋼（2027）的消息，大約一個多月前，在市場傳開來。當時，絕大多數的市場看法都是認為，這是日方為了因應美國關稅，所臨時擬定的台日合作計畫。但事實上，大成鋼與日方洽談合作，早從兩年前就開始。

進一步說，這次台日合作，並非因應川普關稅，而是早就看對眼，但日本人較仔細，因此這個戀愛一談就是兩年，近期才開花結果。

大成鋼是在2018年購併美國最大的鋁廠，成為美國唯一能夠在48小時交貨的現貨通路，大成鋼並在2022年看好鋁製品在美國市場的需求，擴大生產規模。也在大成鋼開始擴廠之後，豐田通商就展開投資大成鋼的計畫，只是雙方往來的時程相當久，主動權並不握在大成鋼手中，大成鋼只是抱持樂觀其成的態度。

美國 大成鋼

延伸閱讀

AI 熱！國銀中小企業放款前7月達標75% 民營狂搶市占「這家居冠」

執政半年成績單曝光？智庫指川普上任後「美國民主倒退」：鼓勵民粹強人領袖

川普關稅衝擊！金管會壓測點名8家補強 壽險業最脆弱

農業部因應對等關稅 照顧農漁方案增至190億元

相關新聞

大成鋼獲豐田通商入股 關稅議題下台日合作投資美國第一案

日本豐田通商株式會社（Toyota Tsusho）10日宣布，透過第三方配額增資入股大成鋼，額度4,665萬美元（新台幣...

中華電「蹲點台灣」看見成果

每年暑假年輕學子前往台灣各個鄉村聚落，展開一場為期15-20天的「蹲點」旅程，這不僅是一趟探索台灣寶島的旅行，更是他們投...

電信三雄推iPhone 17零元購方案

蘋果iPhone 17全系列新機與iPhone Air將開賣，電信三雄中華電信、台灣大、遠傳均端出「零元購機」方案，今年...

2025亞太永續博覽會 長榮海展現五大主軸

長榮海運以「綠色航運 永續未來」為主題，昨（11）日特別參加由台灣永續能源研究基金舉辦的「2025 亞太永續博覽會」。展...

2025亞太永續博覽會 長榮航「綠色天空」吸睛

2025亞太永續博覽會昨（11）日登場，長榮航空是唯一參展的航空公司，今年以「綠色天空．攜手同行」為主題，展出長榮航空的...

永續行動獎 SOGO列優等生

「百貨永續模範生」遠東SOGO百貨永續績效再獲肯定。由台灣永續能源研究基金會主辦的「亞太暨台灣永續行動獎」（APSAA/...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。