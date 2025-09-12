豐田投資大成鋼 兩年前開始談合作

日本豐田集團要投資大成鋼（2027）的消息，大約一個多月前，在市場傳開來。當時，絕大多數的市場看法都是認為，這是日方為了因應美國關稅，所臨時擬定的台日合作計畫。但事實上，大成鋼與日方洽談合作，早從兩年前就開始。

進一步說，這次台日合作，並非因應川普關稅，而是早就看對眼，但日本人較仔細，因此這個戀愛一談就是兩年，近期才開花結果。

大成鋼是在2018年購併美國最大的鋁廠，成為美國唯一能夠在48小時交貨的現貨通路，大成鋼並在2022年看好鋁製品在美國市場的需求，擴大生產規模。也在大成鋼開始擴廠之後，豐田通商就展開投資大成鋼的計畫，只是雙方往來的時程相當久，主動權並不握在大成鋼手中，大成鋼只是抱持樂觀其成的態度。