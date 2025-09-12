大成鋼獲豐田通商入股 關稅議題下台日合作投資美國第一案

日本豐田通商株式會社（Toyota Tsusho）10日宣布，透過第三方配額增資入股大成鋼（2027），額度4,665萬美元（新台幣14.3億元）。據悉，豐田通商將取得大成鋼約2%股權，將會在鋁製電池外殼、電池蓋原料進行合作。

大成鋼昨（11）日證實此事並指出，豐田通商取得大成鋼股權比例並不多，不影響大成鋼的經營決策，但大成鋼將因為供應豐田通商印證大成鋼鋁捲的品質，不只帶動大成鋼的營收，獲利也將提昇。

豐田入股大成鋼

業內指出，此案有兩大指標意義，其一、此為美國關稅議題下，日本與台灣合作投資美國的第一案；此外、大成鋼在美國鋁材與不銹鋼等的通路系統，將更受到國際大廠矚目。

大成鋼為台灣不銹鋼及鋁材大廠，業務遍及全球、在北美擁有生產鋁捲的集團公司TCI TEXARKANA。大成鋼是台灣極為少數在美國設立通路的廠商，包括不銹鋼、鋁製品都是美國最大通路商。

大成鋼並挾著自家通路的需求，擴大產能，使大成鋼的經營更加穩健。尤其大成鋼在2018年購併美國最大的鋁廠之後，成為美國唯一能夠在48小時交貨的現貨通路。

2022年之後，大成鋼看好鋁製品在美國市場的需求，擴大生產規模。大成鋼鋁廠相關產品在美國市場占有率原本即達六成，啟動擴產計畫後並持續攀升。

豐田通商指出，目前北美鋁市場持續呈現供不應求，市場的需求屬於高於供應的狀況，且預估此種情況在今後將持續。

鋁為實現電動車（EV）輕量化所不可或缺的材料，確保穩定的供應來源成為重要課題。

豐田通商2023年攜手富士發條（Fuji Springs）在美國設立FUJIHATSU & TOYOTSU Battery Components, North Carolina LLC從事車載電池用鋁製電池殼（cell cases）和電池蓋（cell covers）的生產。