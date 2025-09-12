2025亞太永續博覽會 長榮航「綠色天空」吸睛

2025亞太永續博覽會昨（11）日登場，長榮航空（2618）是唯一參展的航空公司，今年以「綠色天空．攜手同行」為主題，展出長榮航空的減碳策略與行動，包括引進AeroSHARK仿生薄膜技術、永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel，SAF）使用，以及最新環保機上用品等多項節油減碳措施。

長榮航空此次規劃六大主題，包含淨零碳排放策略、永續航空燃油製作歷程、仿生科技AeroSHARK、航空盤櫃再生利用、機上環保服務用品，以及社會參與和行動，全面展現低碳創新的成果與實踐。

為提升觀展民眾體驗感受，長榮航空將AeroSHARK薄膜與SAF製程階段原料搬進展覽現場，透過志工導覽解說與互動，讓民眾更加了解各項技術所帶來的節油效益，傳達長榮航空在航空業減碳的重要角色與使命。

長榮航空已連續十年榮獲SKYTRAX五星級肯定，今年持續深化低碳運輸與永續服務。即將全新推出的商務艙Maison Kitsuné睡衣含50% rPET回收塑料，過夜包內瓶罐亦選用PCR（Post-Consumer Recycled Plastic）消費後回收塑料所製成，讓旅客在舒適旅程中也能共同守護環境。

在邁向淨零碳排同時，長榮航空也將永續精神延伸至供應鏈合作與管理，2025年4月加入國際航空運輸協會（IATA）推動之整合性永續專案（Integrated Sustainability Program，ISP）試行計劃，成為東亞地區首家參與此專案的航空公司。

此次導入永續採購（Sustainable Procurement）認證，以ISO 20400為框架建立制度化的責任採購流程，協助強化航空業的永續治理與供應鏈韌性。長榮航空期望攜手合作夥伴共築低碳價值鏈，為減碳及全球永續目標持續貢獻心力。

在能源轉型方面，長榮航空日前與台塑石化簽署合作備忘錄，規劃在五年內將採購2萬噸SAF，預估可減碳逾5萬噸。此外，長榮航空更率先在環境部尚未實施壬基酚（Nonylphenol Ethoxylates，NPE）禁用政策前，就攜手國際合格供應商，完成多項維修清洗劑的技術替代與驗證，成為台灣首家成功在飛機引擎維修與機體保養流程中導入無NPE航太清洗劑的航空公司。