2025亞太永續博覽會 長榮海展現五大主軸

長榮海運（2603）以「綠色航運 永續未來」為主題，昨（11）日特別參加由台灣永續能源研究基金舉辦的「2025 亞太永續博覽會」。展場規劃以「環保船隊與能源轉型、海運節能策略、智能碼頭、減排管理、生態保護」五大主軸，全面展現，長榮海運對永續發展的承諾與具體作為。

長榮海運表示，不只承載貨物，更承載對地球的承諾。此次展區設計呼應博覽會的永續精神，大量採用可回收再利用的環保材質，包括紙管、甘蔗板打造造型隔間與服務台，充分展現對環境友善的實踐態度。

為了讓參觀民眾深入了解長榮海運在環保上的努力，現場將安排專人導覽解說，並設有拍照區及手舉牌，讓大家能與新一代貨櫃船合影留念。只要完成簡單問卷填寫，即可獲得限量環保紀念品，數量有限，送完為止。

開展首日，民眾參觀十分踴躍，除環保紀念品外，長榮海運也致贈來參觀民眾可重複使用的環保不織布提袋，民眾愛不釋手，造成排隊盛況，許多民眾也拿著特別設計的手拿牌拍照打卡。

現場展示長榮海運最新一代環保貨櫃船的模型與圖片，讓參觀民眾可近距離了解船舶結構，並認識節能導風罩、空氣潤滑系統與岸電設備如何有效降低碳排放。同時，展區也呈現長榮在ESG的多項實踐成果，例如：拒運非法動植物、減速航行以降低鯨魚碰撞風險、導入壓艙水管理系統以維護海洋生態與生物多樣性。

展出的新型貨櫃船生活空間顛覆傳統印象。住艙設計舒適新穎，配備個人房間、交誼廳、廚房及健身房等設施，提供媲美星級飯店的水準，讓船員即使身處海上也如同在家的舒適感受。

長榮海運以「綠色地球的守護者」自我期許，積極響應國際海事組織（IMO）2050航運淨零目標，每年進行溫室氣體盤查並通過第三方驗證；也持續參與國際生態保護行動，攜手全球供應鏈夥伴，以創新技術與實際行動，為世界航道注入永續綠色動能。

民眾表示很少有機會接觸海運業，這次特別來參觀，發現原來長榮海運一直默默為地球的永續努力，另外對於媲美五星級飯店的船上生活很驚艷也很羨慕。

全球航運業面臨日益緊縮的環保法規約束，低碳航行成為航商必須要重視全新議題，零碳排更是長期大勢所趨，長榮海運朝著「綠色地球的守護者」目標挺進，盡一切可能來維護海洋生態。